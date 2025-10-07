Language
    कुत्ते का शव हटाने के लिए कहा तो चाचा की गोली मारकर कर दी हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित

    By Ajay Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:43 AM (IST)

    शाहजहांपुर के बाडूजई मोहल्ले में एक भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। दस दिन पहले कुत्ते के शव को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था जिसके चलते भतीजे ने चाचा से रंजिश मान ली थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की हैं और मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image
    घटना के बाद विलाप करते प्रमोद के स्वजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कुत्ते का शव हटाने को लेकर हुए दस पूर्व हुए विवाद को प्रमोद तो भूल गए, लेकिन उनके भतीजे झोलाछाप विवेक ने मन ही मन रंजिश मान ली। चाचा से बदला लेने के लिए रविवार रात उनके कमरे में घुस गया और तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपित फरार है। एसपी राजेश द्विवेदी ने गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की हैं।

    शहर के बाडूजई प्रथम मुहल्ला निवासी प्रमोद कुमार किराना स्टोर पर सेल्समैन थे। वह अपने भतीजों के साथ एक ही घर में रहते थे। घर के पास में वाहन पार्किंग है। जहां भतीजे प्रदीप की कार खड़ी होती है। 10 दिन पहले कार निकालते समय एक कुत्ता टायर के नीचे आकर मर गया।

    प्रमोद ने प्रदीप से कहा कि शव को हटा दे। उसके बाद जहां जाना है जाए। प्रदीप कुछ कह पाता इससे पहले ही वहां उसका भाई शानू उर्फ विवेक कुमार आ गया। उसने यह कहते हुए शव हटाने से प्रदीप को रोक दिया कि दुर्गंध आ रही है। इसलिए वे दोनों तो नही उठाएंगे। ज्यादा दिक्कत है तो चाचा स्वयं शव हटा दें।

    भतीजे की बदजुबानी पर प्रमोद ने नाराजगी जताई तो वह उसने भिड़ गया। नौबत मारपीट तक पहुंची तो स्वजन ने उस समय तो किसी तरह स्थिति संभाल ली, लेकिन विवेक ने चाचा से रंजिश मान ली। रविवार देर रात प्रमोद कमरे में सो रहे थे।

    इस बीच वह शराब के नशे में वहां पहुंच गया। पहले तो उन्हें गालियां देता रहा, फिर दरवाजे में लात मारना शुरू कर दी, जैसे ही प्रमोद ने दरवाजा खोला उसने तमंचे से उनके पेट में गोली मार दी। फायर की आवाज सुनकर अन्य स्वजन भी वहां पर आ गए। इस बीच आरोपित भाग निकला।

    घायल को मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सीओ सिटी पंकज पंत व फोरेसिंक टीम ने रात में घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

    सोमवार सुबह एसपी राजेश द्विवेदी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रमोद के स्वजन से पूछताछ की। प्रमोद के दो बेटे पिंटू व अंकुर है, जिनकी जिम्मेदारी पत्नी सीमा पर आ गई।

    वहीं, आरोपित की पत्नी पायल व अन्य स्वजन भी घर में ही हैं। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि दो टीमें गठित की गई हैं। आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।