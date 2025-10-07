कुत्ते का शव हटाने के लिए कहा तो चाचा की गोली मारकर कर दी हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित

शाहजहांपुर के बाडूजई मोहल्ले में एक भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। दस दिन पहले कुत्ते के शव को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था जिसके चलते भतीजे ने चाचा से रंजिश मान ली थी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की हैं और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कुत्ते का शव हटाने को लेकर हुए दस पूर्व हुए विवाद को प्रमोद तो भूल गए, लेकिन उनके भतीजे झोलाछाप विवेक ने मन ही मन रंजिश मान ली। चाचा से बदला लेने के लिए रविवार रात उनके कमरे में घुस गया और तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपित फरार है। एसपी राजेश द्विवेदी ने गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की हैं।

शहर के बाडूजई प्रथम मुहल्ला निवासी प्रमोद कुमार किराना स्टोर पर सेल्समैन थे। वह अपने भतीजों के साथ एक ही घर में रहते थे। घर के पास में वाहन पार्किंग है। जहां भतीजे प्रदीप की कार खड़ी होती है। 10 दिन पहले कार निकालते समय एक कुत्ता टायर के नीचे आकर मर गया।

प्रमोद ने प्रदीप से कहा कि शव को हटा दे। उसके बाद जहां जाना है जाए। प्रदीप कुछ कह पाता इससे पहले ही वहां उसका भाई शानू उर्फ विवेक कुमार आ गया। उसने यह कहते हुए शव हटाने से प्रदीप को रोक दिया कि दुर्गंध आ रही है। इसलिए वे दोनों तो नही उठाएंगे। ज्यादा दिक्कत है तो चाचा स्वयं शव हटा दें।

भतीजे की बदजुबानी पर प्रमोद ने नाराजगी जताई तो वह उसने भिड़ गया। नौबत मारपीट तक पहुंची तो स्वजन ने उस समय तो किसी तरह स्थिति संभाल ली, लेकिन विवेक ने चाचा से रंजिश मान ली। रविवार देर रात प्रमोद कमरे में सो रहे थे।

इस बीच वह शराब के नशे में वहां पहुंच गया। पहले तो उन्हें गालियां देता रहा, फिर दरवाजे में लात मारना शुरू कर दी, जैसे ही प्रमोद ने दरवाजा खोला उसने तमंचे से उनके पेट में गोली मार दी। फायर की आवाज सुनकर अन्य स्वजन भी वहां पर आ गए। इस बीच आरोपित भाग निकला।