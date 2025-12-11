Shahjahanpur News: हाईवे पर स्कूल बस को डंपर ने पीछे से मारी टक्कर...मची चीख-पुकार, तीन मासूम घायल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बच्चों को लेकर आ रही अमर बाल विद्या मंदिर स्कूल की बस में कोलतार से भरे डंपर ने पीछे से मारी टक्कर दी, जिससे तीन बच्चे घायल हो गए।

उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। कोहरे में कम दृश्यता के कारण यह हादसा हुआ। तिलहर के अमर बाल विद्या मंदिर स्कूल की बस बंथरा से 30 बच्चों को लेकर जा रही थी।

वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज के पास कोलतार से भरे डंपर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई, जिसमें अनन्या, अनुराग सिंह, मीनाक्षी को चोटें आईं।

तीनों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा। स्कूल प्रबंधक अरविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि सूचना मिलने के बाद दूसरी बस को बच्चों को लाने के लिए भेजा गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही प्रभारी कोतवाल सुनील कुमार यादव ने बताया कि तहरीर मिलने पर डंपर चालक पर कार्रवाई की जाएगी।