शाहजहांपुर के रोजा में हाइटेंशन लाइन में आई खराबी, 208 गांवों की सप्लाई ठप

संवाद सहयोगी, रोजा। पैना से उटसलिया उपकेंद्र आने वाली 33 हजार लाइन में कोहरे की वजह से इंसुलेटर खराब हो गए। इंसुलेटर बदलने के बाद आधा आधा घंटा बिजली आने के साथ फिर से पैना पावर हाउस में तकनीकी दिक्कत आ गई, जिससे करीब 12 घंटे तक अटसलिया और बादशाहनगर बिजली उपकेंद्र के करीब 208 गांवों की बिजली गुल हो गई।

बुधवार रात करीब सात बजे अटसलिया बिजली उपकेंद्र तक बिजली सप्लाई पहुंच गई, लेकिन बरतारा और मुकरमपुर फीडर की लाइनों की आपूर्ति दोपहर बाद भी शुरू हुई। अटसालिया बिजली उपकेंद्र से बिजली न आने के कारण अटसलिया के साथ बादशाहनगर बिजली उपकेंद्र के सभी फीडर के साथ 40 औद्योगिक इकाई के साथ 208 गांव के करीब 29 हजार लोगों को परेशान होना पड़ा। पैना स्थित 132 पावर हाउस से अटसलिया और बादशाहनगर बिजली उप केंद्र को आने वाली मैन लाइन पर नियामतपुर और कैंट क्षेत्र में लाइन में दिक्कत आ गई थी।

जिससे दोनों उपकेंद्र से जुड़े होने नौ फीडर के साथ औधोगिक लाइन की बिजली गुल हो गई। नियामतपुर, कैंट क्षेत्र के टूटे बिजली के पोल सही करने का काम शुरू कर दिया। अटसलिया बिजली उपकेंद्र के अवर अभियंता संजीव कुमार शर्मा ने बताया रात में आपूर्ति बंद हुई थी। शाम को लाइन ठीक की गई।