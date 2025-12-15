तीन दिन तक टरकाती रही पुलिस, नातिन से छेड़छाड़ के मामले में न्याय के लिए भटकती रही बुजुर्ग!

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति अभियान चल रहा हैं। महिला संबंधित अपराध होने पर पुलिस की मदद लेने के लिए हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया जा रहा हैं, लेकिन चौक कोतवाली पुलिस कक्षा तीन की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपित अख्तर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बुजुर्ग महिला को तीन दिन तक टरकाया।

महिला ने नातिन के साथ हुई घटना की तहरीर 11 दिसंबर को ही पुलिस को दे दी थी लेकिन पुलिस मामले को दबाने में जुटी रहीं। उच्चाधिकारियों तक को इस मामले की जानकारी नहीं दी। आखिर में पीड़ित परिवार ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद राजेश अवस्थी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंच गए।

पुलिस के इस रवैये को लेकर विरोध भी जताया गया। इसके बाद आनन-फानन में न सिर्फ प्राथमिकी पंजीकृत कर ली जबकि आरोपित को भी पकड़ने में देर नहीं लगाई। यदि यही काम 11 दिसंबर को पुलिस कर लेती तो बड़ी संख्या में लोगों को कोतवाली में एकत्र न होना पड़ता।पहले भी महिला संबंधित अपराधों में पुलिस को रवैया विभाग की किरकिरी करा चुका हैं।

जबकि एक दिन पहले ही महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन व 1090 लखनऊ मुख्यालय के अपर पुलिस अधीक्षक हितेंद्र कृष्ण मिशन शक्ति अभियान की समीक्षा करने आए थे। उन्होंने मिशन शक्ति के उद्देश्यों के बारे में भी बताया था लेकिन उसके बाद भी चौक कोतवाली पुलिस ने ध्यान नहीं दिया।

आपत्तिजनक हरकतें करते फोटो प्रसारित शहर के एक स्कूल के पास छात्राओं के साथ एक युवक आपत्तिजनक हरकतें कर रहा हैं। जिसका फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। कालेज के आस-पास आये दिन इस तरह की हरकतें हो रहीं हैं लेकिन एंटी रोमियो टीम ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना तो दूर खुद कहीं भी नजर नहीं आती है।