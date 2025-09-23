शाहजहांपुर में बीच रास्ते एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से मरीज की मौत, ड्राइवर और साथी हुए फरार

शाहजहांपुर में एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि चालक को ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी देने पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। विरोध करने पर चालक ने साथियों को बुलाकर अभद्रता भी की। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मरीज की सांसें थम जाएं तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। मंगलवार को धनदेवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालत गंभीर होने पर स्वजन उन्हें निजी एंबुलेंस से बरेली ला रहे थे, रास्ते में ही सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई। चालक को अवगत कराया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ऑक्सीजन के अभाव में कुछ ही देर में धनदेवी की सांसें उखड़ गईं। आरोप है कि विरोध पर चालक ने साथियों को बुलाकर स्वजन से अभद्रता भी की। चालक के विरुद्ध तहरीर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ओमकार की पत्नी धनदेवी कई दिनों से बुखार से पीड़ित थीं। स्वजन आक्सीजन वाली निजी एंबुलेंस से वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। यहां से बरेली रेफर कर दिया गया। रास्ते में ओमकार ने चालक को सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी दी, लेकिन चालक ने ध्यान नहीं दिया। आरोप है कि दो अन्य साथियों को बुलाकर अभद्रता शुरू कर दी। ओमकार ने भी स्वजन को बुला लिया। विवाद बढ़ने पर चालक ने बरेली जाने के बजाय रास्ते से एंबुलेंस राजकीय मेडिकल कालेज के लिए मोड़ दी। यहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया।