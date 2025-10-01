Language
    सिर्फ एक पंप पर जुर्माने तक सीमित रही कार्रवाई... कभी डीएम ने गेट पर खड़े होकर कटवाए थे चालान, फिर भी नहीं सुधरे

    By Ajay Yadav Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    शाहजहांपुर में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का पालन सरकारी विभागों में नहीं हुआ। कर्मचारी बिना हेलमेट के वाहन चलाते दिखे जबकि डीएम ने स्वयं चालान काटे थे। एक पेट्रोल पंप पर कार्रवाई के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। यातायात पुलिस ने 7800 चालान काटे लेकिन असर कम रहा। सीओ यातायात ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

    कलेक्ट्रेट में ही टूटते रहे नियम, चालान तक सीमित रहा अभियान।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शासन के निर्देश पर एक सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल का नियम लागू किया गया था। मंगलवार को इस अभियान का आखिरी दिन था। कलक्ट्रेट, विकास भवन से लेकर पुलिस कार्यालय में नियम टूटते दिखे। कर्मचारी बिना किसी रोक-टोक के बाइक, स्कूटी से निकलते रहे। उन्हें डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के दिए निर्देशों तक की परवाह नहीं थी।

    नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का जिले में बना दिया गया मखौल, पुलिसकर्मी भी तोड़ रहे नियम

    सुबह करीब 10 बजे कलक्ट्रेट के गेट नंबर एक पर खड़े होकर इस अभियान की पड़ताल की गई तो बाबू से लेकर पुलिसकर्मी तक नियमों की परवाह किए बना निकल रहे थे। जबकि 15 सितंबर को डीएम ने इसी गेट पर स्वयं खड़े होकर वाहनों की चेकिंग शुरू कराई थी। उन्होंने बिना हेलमेट वाले 94 वाहनों के चालन कटवाए थे। जिसमें पांच पुलिसकर्मी व अन्य कलक्ट्रेट व विकास भवन में तैनात कर्मचारी शामिल थे, लेकिन उसके बाद भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जब अधिकारियों के कार्यालयों की यह स्थिति है तो भला अन्य लोगों कैसे नियमों का पालन करेंगे। यातायात व परिवहन विभाग सिर्फ चालान काटने तक ही अपनी जिम्मेदारी को निभा पाए।

    एक पंप पर जुर्माने तक सीमित रही कार्रवाई

    12 सितंबर को कच्चा कटरा स्थित स्थित सैयद मोटर्स पर बिना हेलमेट तेल देने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा था। जबकि दो सेल्समैनों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। यह कार्रवाई बिना हेलमेट तेल देते वीडियो प्रसारित होने पर हुई थी। एक पंप पर कार्रवाई के बाद दोबारा ध्यान नहीं दिया गया। मंगलवार को भी बिना हेलमेट ही पेट्रोल भरवाते लोग दिखाई दिए।

    7800 काटे गए चालान

    यातायात पुलिस ने सितंबर में हेलमेट न लगाने पर 7800 चालान काटे लेकिन उसके बाद भी असर नहीं दिखाई दिया। दअरसल आनलाइन चालान होने की वजह से ज्यादातर चालकों को चालान के बारे में पता तक नहीं चला होगा।

    शासन के निर्देश पर जो अभियान चलाया गया था उसका समापन हो गया। बड़ी संख्या में चालान भी किए गए। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। संजय सिंह, सीओ यातायात