Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो बच्‍चों की मां प्रेमी संग हुई फरार, पत‍ि की शि‍कायत पर पहुंची पुल‍िस मह‍िला की बात सुनते ही लौट आई वापस

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    शाहजहांपुर में एक महिला फेसबुक के माध्यम से एक आदमी से मिली और उसके साथ भाग गई जबकि उसका पति जेल में था। पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने महिला को ढूंढ निकाला लेकिन वह अपने प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी रही। एक अन्य मामले में एक महिला ने अपने ससुर पर बलात्कार करने की कोशिश का आरोप लगाया जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो बच्चों की मां प्रेमी के साथ हुई फरार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, बड़ागांव (पुवायां)। नगर के एक मुहल्ले की रहने वाली महिला का फेसबुक से लखनऊ के एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग हो गया। एक महीने पहले महिला का पति चोरी के मामले में जेल चला गया था। महिला उसकी जमानत कराने की बात कहकर प्रेमी के घर लखनऊ चली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    18 सितंबर को पति जेल से रिहा होकर घर आया तो पत्नी न मिलने पर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस शनिवार रात महिला व उसके प्रेमी को कोतवाली ले आई, जिसके बाद महिला प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। महिला के दो बच्चे हैं। प्रभारी निरीक्षक रवि करन सिंह ने बताया महिला पति के साथ चली गई है।

    महिला से ससुर पर लगाया दुष्कर्म के प्रयास का आरोप

    उधर, पुवायां के एक गांव निवासी महिला ने बताया आठ वर्ष पूर्व उसकी शादी गांव के ही युवक से हुई थी। शादी के बाद पति कार की मांग करने लगा। आए दिन शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न होने लगा। ससुर भी उस पर गंदी नजर रखता है और जब भी वह अकेले होती है तो ससुर आपत्तिजनक हरकतें करने लगता है। दुष्कर्म का भी प्रयास किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी पंजीकृत कर ली।

    यह भी पढ़ें- ताऊ की गोली मारकर हत्या, शाहजहांपुर में भतीजे ने संपत्ति विवाद के चलते दिया हत्याकांड काे अंजाम