शाहजहांपुर में एक महिला फेसबुक के माध्यम से एक आदमी से मिली और उसके साथ भाग गई जबकि उसका पति जेल में था। पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने महिला को ढूंढ निकाला लेकिन वह अपने प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी रही। एक अन्य मामले में एक महिला ने अपने ससुर पर बलात्कार करने की कोशिश का आरोप लगाया जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

संवाद सूत्र, बड़ागांव (पुवायां)। नगर के एक मुहल्ले की रहने वाली महिला का फेसबुक से लखनऊ के एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग हो गया। एक महीने पहले महिला का पति चोरी के मामले में जेल चला गया था। महिला उसकी जमानत कराने की बात कहकर प्रेमी के घर लखनऊ चली गई।

18 सितंबर को पति जेल से रिहा होकर घर आया तो पत्नी न मिलने पर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस शनिवार रात महिला व उसके प्रेमी को कोतवाली ले आई, जिसके बाद महिला प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही। महिला के दो बच्चे हैं। प्रभारी निरीक्षक रवि करन सिंह ने बताया महिला पति के साथ चली गई है।