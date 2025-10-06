Language
    ताऊ की गोली मारकर हत्या, शाहजहांपुर में भतीजे ने संपत्ति विवाद के चलते दिया हत्याकांड काे अंजाम

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:34 AM (IST)

    शाहजहांपुर में संपत्ति विवाद के चलते भतीजे विवेक ने ताऊ प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार रात दोनों के बीच गाली गलौज हुई थी जिसके बाद विवेक ने प्रमोद के घर में घुसकर उनके पेट में गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दो टीमें गठित की हैं। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शहर के बाडूजई प्रथम मुहल्ला निवासी विवेक ने पड़ोस में रह रहे ताऊ प्रमोद की संपत्ति विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित भाग गया।

    रविवार रात दोनों के बीच गाली गलौज हुई थी। विवेक तमंचा लेकर पड़ोस में रह रहे प्रमोद के घर में घुस गया और उनके पेट में गोली मार दी। सीओ सिटी पंकज पंत ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए दो टीमें लगाई गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें