ताऊ की गोली मारकर हत्या, शाहजहांपुर में भतीजे ने संपत्ति विवाद के चलते दिया हत्याकांड काे अंजाम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शहर के बाडूजई प्रथम मुहल्ला निवासी विवेक ने पड़ोस में रह रहे ताऊ प्रमोद की संपत्ति विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित भाग गया।

रविवार रात दोनों के बीच गाली गलौज हुई थी। विवेक तमंचा लेकर पड़ोस में रह रहे प्रमोद के घर में घुस गया और उनके पेट में गोली मार दी। सीओ सिटी पंकज पंत ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए दो टीमें लगाई गई है।