ताऊ की गोली मारकर हत्या, शाहजहांपुर में भतीजे ने संपत्ति विवाद के चलते दिया हत्याकांड काे अंजाम
शाहजहांपुर में संपत्ति विवाद के चलते भतीजे विवेक ने ताऊ प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार रात दोनों के बीच गाली गलौज हुई थी जिसके बाद विवेक ने प्रमोद के घर में घुसकर उनके पेट में गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दो टीमें गठित की हैं। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शहर के बाडूजई प्रथम मुहल्ला निवासी विवेक ने पड़ोस में रह रहे ताऊ प्रमोद की संपत्ति विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित भाग गया।
रविवार रात दोनों के बीच गाली गलौज हुई थी। विवेक तमंचा लेकर पड़ोस में रह रहे प्रमोद के घर में घुस गया और उनके पेट में गोली मार दी। सीओ सिटी पंकज पंत ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए दो टीमें लगाई गई है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।