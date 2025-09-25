Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर में प्लास्टिक की अंतिम विदाई के लिए निकाली शवयात्रा, नगर आयुक्त ने दिया अर्थी को कंधा

    By Eugesh Krishna Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:47 PM (IST)

    शाहजहांपुर में नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने प्लास्टिक की शवयात्रा निकाली जिससे लोगों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस अभियान का उद्देश्य शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। राजघाट मंदिर के पास सफाई अभियान भी चलाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्लास्टिक की शवयात्रा निकालते नगर आयुक्त डॉ. बिपिन कुमार मिश्र व अन्य। सौ- नगर निगम

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अनूठा तरीका अपनाया। शहर के अजीजगंज में प्लास्टिक की शवयात्रा निकाली गई। नगर आयुक्त डा. बिपिन द्विवेदी व अन्य अधिकारी अर्थी को कंधा पर उठाकर निकले तो लोगों के कदम ठिठक गए। एकबारगी लगा कि किसी का निधन हो गया है, लेकिन साथ चल रहे लोगों को राम नाम सत्य की जगह प्लास्टिक का प्रयोग बंद करो का नारा लगाते देखा तो पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों ने लोगों से पर्यावरण व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए प्लास्टिक के सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। व्यापारियों पर जुर्माना लगाया, पालीथिन जब्त की, लेकिन आमजन की उदासीनता के कारण कोई भी कदम प्रभावी न हुआ। जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने एक बार फिर से शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने की कवायद शुरू की है।

    इसकी शुरुआत गुरुवार को प्लास्टिक की शव यात्रा निकालकर की गई। नगर आयुक्त सहित निगम के अन्य अधिकारियों व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने भी प्लास्टिक की अर्थी को कंधा दिया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे पर्यावरण और समाज दोनों के लिए घातक है। इसे पूर्ण रूप से विदा करने का समय आ गया है। अधिकािरयों ने जन-जागरूकता के इस अभियान ने लोगों को न केवल स्वच्छता का संकल्प दिलाया, बल्कि प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित भी किया। इससे पहले राजघाट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास की जगहों की सफाई की गई।

    कार्यक्रम सहयोगी जिला गंगा समिति, भोर संस्था, युवा सर्व कल्याण समिति, गंगा समग्र, लोक भारती आदि के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। प्लास्टिक की शव यात्रा में प्रमुख रूप से जिला युवा अधिकारी मयंक भदौरिया, डीपीओ विनय सक्सेना, कवि डा. इंदु अजनबी, एसएस कालेज के सहायक प्रवक्ता डा. रूपक, अल्पना श्रीवास्तव, पार्षद मनीष गुप्ता के साथ ही अन्य अधिकारी और नागरिक शामिल रहे।

    यह भी पढ़ें- Mission Shakti 5.0: शाहजहांपुर का 'आयरन रेवोल्यूशन', मिशन शक्ति के तहत 3.6 लाख महिलाओं ने लिया IFA संकल्प