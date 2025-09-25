शाहजहांपुर में प्लास्टिक की अंतिम विदाई के लिए निकाली शवयात्रा, नगर आयुक्त ने दिया अर्थी को कंधा

शाहजहांपुर में नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने प्लास्टिक की शवयात्रा निकाली जिससे लोगों को प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस अभियान का उद्देश्य शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। राजघाट मंदिर के पास सफाई अभियान भी चलाया गया।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने अनूठा तरीका अपनाया। शहर के अजीजगंज में प्लास्टिक की शवयात्रा निकाली गई। नगर आयुक्त डा. बिपिन द्विवेदी व अन्य अधिकारी अर्थी को कंधा पर उठाकर निकले तो लोगों के कदम ठिठक गए। एकबारगी लगा कि किसी का निधन हो गया है, लेकिन साथ चल रहे लोगों को राम नाम सत्य की जगह प्लास्टिक का प्रयोग बंद करो का नारा लगाते देखा तो पूरा माजरा समझते देर नहीं लगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने लोगों से पर्यावरण व स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए प्लास्टिक के सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। व्यापारियों पर जुर्माना लगाया, पालीथिन जब्त की, लेकिन आमजन की उदासीनता के कारण कोई भी कदम प्रभावी न हुआ। जिसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने एक बार फिर से शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने की कवायद शुरू की है।

इसकी शुरुआत गुरुवार को प्लास्टिक की शव यात्रा निकालकर की गई। नगर आयुक्त सहित निगम के अन्य अधिकारियों व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने भी प्लास्टिक की अर्थी को कंधा दिया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे पर्यावरण और समाज दोनों के लिए घातक है। इसे पूर्ण रूप से विदा करने का समय आ गया है। अधिकािरयों ने जन-जागरूकता के इस अभियान ने लोगों को न केवल स्वच्छता का संकल्प दिलाया, बल्कि प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित भी किया। इससे पहले राजघाट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास की जगहों की सफाई की गई।