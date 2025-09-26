Language
    यूपी के इस ज‍िले में 252 करोड़ की लागत से हो रहा सड़क का चौड़ीकरण, DM ने द‍िया अतिक्रमण हटाने का अल्‍टीमेटम

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:13 PM (IST)

    शाहजहांपुर-जलालाबाद मार्ग पर चौड़ीकरण के कार्य में आ रही बाधा अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन ने तीन दिन की मोहलत दी है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं ही अवैध निर्माण हटा लें अन्यथा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 252 करोड़ की लागत से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है लेकिन अतिक्रमण के कारण कार्य अधूरा है।

    चौड़ीकरण कार्य में बाधक अतिक्रमण को तीन दिन बाद हटाया जाएगा।

    संवाद सूत्र, कांट। शाहजहांपुर-जलालाबाद मार्ग पर हो रहे चौड़ीकरण कार्य में बाधक अतिक्रमण को तीन दिन बाद हटाया जाएगा। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने लोक निर्माण विभाग की ओर से चिह्नित किए गए निर्माण को स्वयं हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तीन दिन बाद ऐसे सभी निर्माण प्रशासन की ओर से गिरवा दिए जाएंगे।

    बरेली मोड़ से जलालाबाद के याकूबपुर तिराहा तक 252 करोड़ की लागत से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। कांट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण न हट पाने के कारण काम अधूरा है। यहां पर सड़क के दोनों ओर 60-60 फीट तक निर्माण हटवाए जा रहे हैं।

    लोक निर्माण विभाग की ओर से दो दिन अभियान चलाकर कई निर्माण तोड़े भी गए। व्यापारियों ने बुलडोजर से होने वाली कार्रवाई में शेष निर्माण भी प्रभावित होने की शिकायत की थी। इस मामले में ददरौल विधायक अरविंद सिंह ने भी जिलाधिकारी से वार्ता की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने तीन दिन की मोहलत दी है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण की ओर से चिह्नित जो भी निर्माण आ रहे हैं उन्हें व्यापारी स्वयं हटा लें। तीन दिन बाद लोक निर्माण विभाग की टीम स्वयं इसे हटवाएगी। विभाग के अवर अभियंता योगेंद्र गंगवार ने बताया कि 60-60 फीट तक अवैध निर्माण को मंगलवार से गिरवाया जाएगा।

