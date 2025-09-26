संवाद सूत्र, कांट। शाहजहांपुर-जलालाबाद मार्ग पर हो रहे चौड़ीकरण कार्य में बाधक अतिक्रमण को तीन दिन बाद हटाया जाएगा। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने लोक निर्माण विभाग की ओर से चिह्नित किए गए निर्माण को स्वयं हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तीन दिन बाद ऐसे सभी निर्माण प्रशासन की ओर से गिरवा दिए जाएंगे।

बरेली मोड़ से जलालाबाद के याकूबपुर तिराहा तक 252 करोड़ की लागत से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। कांट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण न हट पाने के कारण काम अधूरा है। यहां पर सड़क के दोनों ओर 60-60 फीट तक निर्माण हटवाए जा रहे हैं।