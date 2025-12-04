करोड़ों के कूड़ा सेंटर पर ताला! निगम की लापरवाही से 3 साल में 2 स्टेशन ठप, अब शिफ्टिंग की तैयारी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शहर में स्वच्छता की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले नगर निगम की पोल फिर खुल गई है। करोड़ों रुपये खर्च कर अहमदपुर निवाजपुर, न्यू सिटी ककरा, जेल रोड फायर स्टेशन के पास और बरेली मोड़ पर बनाए गए चार गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पूरी तरह संचालित नहीं हो पा रहे हैं। हद तो यह कि भारी भरकम बजट खर्च करके तैयार कराए गए अहमदपुर निवाजपुर और न्यू सिटी ककरा स्थित स्टेशन का संचालन ही नहीं हुआ। अनुपयोगी होने के कारण अब नगर निगम इन्हें दूसरी स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अहमदपुर निवाजपुर में सैटेलाइट अड्डे के सामने और न्यू सिटी ककरा में ईवी स्टेशन के पास बनाए गए ट्रांसफर स्टेशन तीन साल पहले पूरे तामझाम के साथ शुरू किए गए थे। अप्रैल 2025 के बाद से टेंडर बंद होने पर इनका संचालन ठप हो गया। अधिकारियों की लापरवाही का आलम यह है कि लाखों रुपये खर्च कर तैयार किए गए ये स्टेशन आज कूड़ा प्रबंधन के बजाय सिर्फ बंद पड़े ढांचे में तब्दील हो गए हैं।

इधर, ककरा केंद्र के पास पहले से मौजूद ट्रांसफर स्टेशन का संचालन संभव ही नहीं हो सका।इनके दोनों स्थानों के ट्रांसफर स्टेशन में लगे काम्पेक्टर भी खराब हैं। वहीं फायर स्टेशन के पास बने ट्रांसफर सेंटर पर तीन काम्पेक्टर काम कर रहे हैं, जबकि बरेली मोड़ स्थित केंद्र में दो काम्पेक्टर लगाए गए थे, जिनमें केवल एक ही सुचारू है।

दो बड़े सेंटर बंद होने के बावजूद निगम अपने स्तर से कूड़ा उठान का दावा करता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन स्टेशनों का मकसद ही खत्म हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि निवाजपुर का इलाका अब वीआइपी एरिया के रूप में विकसित हो रहा है, दुकानों और आवाजाही बढ़ने लगी है, ऐसे में कूड़ा स्टेशन बंद कर निगम सिर्फ जगह खाली करने में जुट गया है।