शाहजहांपुर : हत्या की धारा बढ़वाने की जिद पर अड़े, दूसरे दिन भी नहीं हुई महिला की अंत्येष्टि
शाहजहांपुर में हत्या की धारा बढ़वाने की मांग पर परिजन अड़े रहे, जिसके चलते दूसरे दिन भी महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। परिवार वाले आरोपियों के खि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, रोजा। रामचंद्र मिशन क्षेत्र के परमाली गांव में मारपीट में घायल हुईं राजबेटी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। स्वजन हत्या की धारा बढ़वाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने तीन आरोपित गिरफ्तार कर लिए लेकिन धारा नहीं बढ़ाई जा रही हैं, जिस वजह से दूसरे दिन भी अंत्येष्टि नहीं की गई।
स्थिति तनावपूर्ण होने पर गांव में पुलिस को भी तैनात किया गया है। 30 नवंबर को परमाली गांव में शराब पीने के दो दो पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष ने राजबेटी व उनके स्वजन पर हमला कर दिया था। राजबेटी को डंडों से पीटकर घायल कर दिया था। तब से उनका इलाज चल रहा था।
शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद अगले दिन शव घर लाया गया लेकिन अंत्येष्टि नहीं की। पुलिस ने दो दिसंबर को आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली थी।
महिला की मृत्यु के बाद स्वजन ने हत्या की धारा बढ़ाने की मांग की लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई लेकिन स्वजन इससे संतुष्ट नही थे। जिस वजह से रविवार को अंत्येष्टि नहीं की गई। पुलिस देर तक समझाने का प्रयास करती रही।
आरोपित सौरभ, अनुज व इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया लेकिन स्वजन सोमवार को भी हत्या की धारा बढ़वाने की जिद पर ही अड़े रहे। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि तीन आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं। स्वजन को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।
