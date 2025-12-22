शाहजहांपुर में पांच हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए BEO और ARP, बरेली की विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई
शाहजहांपुर में कलान के खंड शिक्षाधिकारी सतीश कुमार मिश्र और एआरपी सुशील कुमार सिंह को पांच हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। प्रधानाध्यापक डब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अवकाश स्वीकृति के बावजूद कलान के खंड शिक्षाधिकारी सतीश कुमार मिश्र ने देवहड़ा विद्यालय के प्रधानाध्यापक डब्लू कुमार को अनुपस्थित दर्शाकर उनका एक दिन का वेतन काट दिया। जब उन्होंने आपत्ति की तो वेतन बहाल करने की एवज में पांच हजार रुपये घूस मांगी। साढ़े चार माह तक चक्कर काटे, लेकिन बिना रुपये कार्रवाई समाप्त करने से इनकार कर दिया।
प्रधानाध्यापक की शिकायत पर सोमवार दोपहर बरेली में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम कलान पहुंची। यहां मिठाई की दुकान पर सतीश व एआरपी सुशील ने जैसे ही घूस के रुपये हाथ में लिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके विरुद्ध कटरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर बरेली ले जाया गया।
मथुरा के मुहल्ला पठान पाडा निवासी डब्लू कुमार कलान के देवहड़ा विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने बताया कि 12 व 13 अगस्त को स्वास्थ्य खराब होने के कारण चिकित्सीय अवकाश लिया था। जो स्वीकृत भी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी निरीक्षण में उनको एक दिन अनुपस्थित दर्शाते हुए खंड शिक्षाधिकारी ने एक दिन का वेतन काट दिया था।
वेतन काटने की कार्रवाई सर्विस ब्रेक मानी जाती है। ऐसे में जब डब्लू ने इस पर आपत्ति की तो उनसे 13 अगस्त का अवकाश का प्रार्थनापत्र फिर से मांगा। उसके बाद वेतन जारी करने के लिए पांच हजार रुपये मांगे गए। उन्होंने रुपये देने से इनकार किया तो वेतन भी नहीं जारी किया गया।
परेशान होकर बरेली में भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कार्यालय में शिकायत की। सोमवार को खंड शिक्षाधिकारी ने सतीश कुमार मिश्रा ने एआरपी सुशील कुमार सिंह के माध्यम से डब्लू से रुपये मंगवाए।
बीआरसी गेट के पास मिठाई की दुकान पर जैसे ही उन्होंने रुपये दिए वहां पर टीम के साथ मौजूद प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने सतीश व सुशील को गिरफ्तार कर लिया।
दोनों के विरुद्ध कटरा थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्हें बरेली ले जाया गया है। आगे की कार्रवाई वहीं होगी। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी दिव्या गुप्ता ने कहा कि उन्हें इस कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
