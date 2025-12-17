राम भरोसे रात: जब 13 डिग्री पारे में बुझ गए सरकारी अलाव, ठिठुरते राहगीरों ने पूछा- 'साहब, कहां है इंतजाम?'

जागरण संवादाता, शाहजहांपुर। आधी दिसंबर बीतने के बाद नगर निगम प्रशासन को सर्दी लगी तो अलाव जलवाने की याद आई। निविदा नही कर सके तो स्वयं लकड़ियां डलवाना शुरू कीं, लेकिन मात्रा इतनी कम थी कि अलाव आधी रात होने से पहले ही बुझ गए। ऐसे में निराश्रितों को रात काटना मुश्किल हो गया। दिन का पारा 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन अब तक अलाव जलवाने की सही व्यवस्था नहीं कर सका है।

बुधवार रात शहर में 27 स्थानों पर अलाव जलाए जाने का दावा किया गया, लेकिन मौके पर स्थिति उलट मिली। नाममात्र लकड़ी डाले जाने के कारण आग कुछ ही घंटों में बुझ गई ऐसे में सर्दी से बचाव के लिए अलाव पर निर्भर राहगीरों और जरूरतमंदों को राहत नहीं मिल पा रही है।

रात करीब दस बजे खिरनीबाग चौराहा पर अलाव खत्म होने को था। यहां बंडा निवासी नन्हेलाल और पास स्थित भोजनालय के पास रहने वाले रामसेवक बैठे मिले। बताया कि दोपहर में लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा और कुछ पटले डाले गए थे, शाम को थोड़ी और लकड़ी डाली गई, जो अब समाप्त होने वाली है।

सवा दस बजे अंटा चौराहा पहुंचने पर वहां सन्नाटा पसरा था और अलाव लगभग बुझ चुका था। जबकि दिन में यहां यातायात पुलिस और होमगार्ड की ड्यूटी रहती है। रात दस बजकर 21 मिनट पर घंटाघर पहुंचे तो अलाव स्थल पर लकड़ी तो थी, लेकिन गीली होने के कारण आग नहीं जल रही थी।

निशात चौराहा पर कोई अलाव नहीं मिला, वहीं कटिया टोला स्थित मंदिर के पास भी अलाव नहीं जलाया गया था। रात दस बजकर 35 मिनट पर डूडा कार्यालय के बाहर अलाव में रखा लकड़ी का बड़ा टुकड़ा पूरी तरह बुझ चुका था। रोडवेज बस अड्डे के पास अलाव जलता मिला, जहां बरेली जाने वाले छह-सात यात्री इसके पास बैठकर राहत पाने की कोशिश कर रहे थे।

नहीं कराया गया टेंडर, निगम खुद डलवा रहा लकड़ी शहर में प्रमुख स्थानों पर अलाव लगवाने के लिए हर वर्ष नगर निगम टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्था करता है, लेकिन इस बार अब तक टेंडर नहीं हो सका है। ऐसे में नगर निगम ने खुद लकड़ी खरीदकर अलाव जलवाने की व्यवस्था शुरू की है। हालांकि, अलाव स्थलों पर पर्याप्त लकड़ी न डाले जाने से लोगों को सर्दी से अपेक्षित राहत नहीं मिल पा रही है।