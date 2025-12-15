Language
    शाहजहांपुर जिले में पांच लाख एएसडी मतदाताओं की सूची अपलोड, मांगी आपत्ति

    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    शाहजहांपुर जिले में पांच लाख एएसडी मतदाताओं की सूची अपलोड कर दी गई है। इस सूची के जारी होने के बाद, संबंधित अधिकारियों ने मतदाताओं से आपत्तियां आमंत्र ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। प्रशासन ने एसआईआर के दौरान मिले पांच लाख से अधिक एएसडी (मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट आदि) मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड कर दी है। इन पर आपत्तियां मांगीं गईं हैं।

    एसआईआर के दौरान जिले में 23 लाख मतदाताओं में पांच लाख 33 हजार एएसडी मतदाता मिले हैं, जिनका अब दोबारा सत्यापन कराया जा रहा, जिसमें राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की भी मदद ली जा रही है।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी रजनीश मिश्र ने बताया कि एएसडी विधानसभा व बूथवार सूचियां जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

    कोई भी मतदाता shahjahanpur.nic.in deo-portal पर कोई भी व्यक्ति इन मतदाताओं की सूची का अवलोकन कर सकता है। किसी भी आपत्ति या सुझाव को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

     
