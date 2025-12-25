शाहजहांपुर में चार डिग्री सेल्सियस लुढ़का पारा, पूरे दिन रही गलन; शुक्रवार को भी रहेगा शीतलहर का प्रभाव

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मौसम ने गुरुवार को एक बार फिर से पलटी मारी। शीतलहर के साथ ही दिन भर बादल छाए रहे। गलन अधिक होने के कारण दिन का पारा चार डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। क्रिसमस का अवकाश होने के बाद भी सर्दी बढ़ने के कारण टाउनहाल रोड सहित अन्य व्यस्त स्थानों पर लोगों की आवाजाही कम रही।

शुक्रवार को भी मौसम ऐसा ही रह सकता है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी में औ अधिक इजाफा हो गया है। तापमान औसतन 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। गुरुवार सुबह नौ बजे तक घना कोहरा छाया रहा, जिस कारण दृश्यता 40 मीटर ही रह गई। जिस कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कत हुई। एक दिन पूर्व धूप खिली थी, ऐसे में दोपहर में मौसम साफ होने की उम्मीद थी, लेेकिन सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए।

पूरे दिन बादलों की ओट मे छिप रहे। सर्द हवा चलने के कारण गलन अधिक हो गई। दिन का तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंंच गया, जो बुधवार की तुलना में चार डिग्री सेल्सियस से भी कम था। रात का पारा भी दो डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। पूरे दिन धूप न निकलने के कारण लोग हीटर व अंगीठी की आंच से राहत पाने की कोशिश करते रहे।