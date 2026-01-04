Language
    यूपी में 20 साल तक परिवार का हिस्सा रही गाय की मौत पर रोया मालिक, बैंड-बाजे के साथ दी अंतिम विदाई

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:03 PM (IST)

    जैतीपुर के करकौर गांव में सर्वेश शर्मा की पालतू गाय की मृत्यु हो गई। उन्होंने बैंडबाजे के साथ गाय की शवयात्रा निकाली, जिसमें गांव के लोग भी शामिल हुए। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जैतीपुर के करकौर गांव निवासी सर्वेश शर्मा की पालतू गाय की मृत्यु हो गई। रविवार को उन्होंने बैंडबाजे के साथ शवयात्रा निकाली।

    इस दौरान गांव के लोग भी अंतिम विदाई देने पहुंचे। सर्वेश ने मृत गाय की शवयात्रा के जरिये लोगों को गायों को संरक्षित करने का संदेश भी दिया। साथ ही मालिक सर्वेश भी इस दौरान भावुक हो गए।

    गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो ज्यादातर लोग उन्हें छोड़ देते हैं। जिस वजह से न सिर्फ आये दिन हादसे हो रहे हैं, बल्कि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रहीं है, लेकिन सर्वेश ने ऐसा नहीं किया।

    करीब 20 वर्षों से उनके पास रह रही गाय कई दिनों से बीमार थी। उम्र अधिक होने की वजह से गाय की मृत्यु हो गई। रविवार को उन्होंने गाय का शव बैलगाड़ी पर रखने के बाद बैंड बाजे के साथ उसे दफन करने के लिए ले गए। गांव के बड़ी संख्या में लोग भी पीछे-पीछे चल रहे थे।

    सर्वेश ने बताया कि कई वर्ष पहले उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में गाय के दूध व उपले से बड़ा सहारा मिला। जिस वजह से गाय की अंतिम समय तक सेवा की।

    गाय के बीमार होने पर उसका इलाज भी खूब कराया। गाय की शवयात्रा में महावीर सिंह, पूर्व प्रधान राजेंद्र पाल गुर्जर, अनूप मिश्रा, नेत्रपाल कश्यप, पप्पू मिश्रा, रामलखन गुप्ता आदि शामिल रहे।