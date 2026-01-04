यूपी में 20 साल तक परिवार का हिस्सा रही गाय की मौत पर रोया मालिक, बैंड-बाजे के साथ दी अंतिम विदाई

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जैतीपुर के करकौर गांव निवासी सर्वेश शर्मा की पालतू गाय की मृत्यु हो गई। रविवार को उन्होंने बैंडबाजे के साथ शवयात्रा निकाली। इस दौरान गांव के लोग भी अंतिम विदाई देने पहुंचे। सर्वेश ने मृत गाय की शवयात्रा के जरिये लोगों को गायों को संरक्षित करने का संदेश भी दिया। साथ ही मालिक सर्वेश भी इस दौरान भावुक हो गए। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो ज्यादातर लोग उन्हें छोड़ देते हैं। जिस वजह से न सिर्फ आये दिन हादसे हो रहे हैं, बल्कि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रहीं है, लेकिन सर्वेश ने ऐसा नहीं किया।

करीब 20 वर्षों से उनके पास रह रही गाय कई दिनों से बीमार थी। उम्र अधिक होने की वजह से गाय की मृत्यु हो गई। रविवार को उन्होंने गाय का शव बैलगाड़ी पर रखने के बाद बैंड बाजे के साथ उसे दफन करने के लिए ले गए। गांव के बड़ी संख्या में लोग भी पीछे-पीछे चल रहे थे।