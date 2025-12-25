महिला को पानीपत से शाहजहांपुर लाया युवक, फिर चौराहे पर छोड़कर हो गया गायब
शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में एक युवक पानीपत से शादी का झांसा देकर एक महिला को लाया और उसे चौराहे पर छोड़कर गायब हो गया। महिला ने पुलिस को तहरीर देक ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर)। शादी का झांसा देकर एक युवक पानीपत से महिला को अपने साथ मीरानपुर कटरा ले आया। बस स्टैंड पर उतरने के बाद युवक महिला को चौराहे पर छोड़कर गायब हो गया। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कांट क्षेत्र के एक गांव की महिला अपने पति व दो बच्चों के साथ पानीपत के चुंगी चौराहे पर स्थित कपड़ा मिल में काम करती थी।
वहां महिला की मुलाकात कटरा क्षेत्र के एक युवक से हो गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। महिला का आरोप है कि करीब दो माह से युवक शादी का झांसा देकर शारिरीक संबंध बना रहा था। दो दिन पहले युवक कोर्ट मैरिज करने के बहाने महिला को अपने साथ पानीपत से लेकर मीरानपुर कटरा के लिए निकला था। महिला अपने बच्चों को पति के पास ही छोड़ आई थी।
बुधवार देर रात कटरा चौराहे पर बस ये उतरने के बाद चौराहे पर महिला को छोड़कर युवक गायब हो गया। मोबाइल भी स्विच आफ कर लिया। रातभर तलाश करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला तो वह थाने पहुंचीं। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक जुगल किशोर पाल ने बताया कि जांच कर आगे की कार्रवाई की मांग की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।