Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सावधान! दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह जाने से बचें, जानें 5 घंटे की पाबंदी का पूरा समय और रूट

    By Ajay Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:17 AM (IST)

    दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह यात्रा करने से पहले सावधान रहें। शाहजहांपुर में हाईवे पर 5 घंटे की पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक डायवर्जन के कारण कुछ ...और पढ़ें

    Hero Image

    पैदल मार्च करते पुल‍िस अध‍िकारी

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। शाहजहांपुर व उसके आस-पास के जिले से ढाई हजार भाजपा कार्यकर्ता व अन्य लोग कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसे लिए कल लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पांच घंटे बड़े वाहनों का संचालन बंद रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाहनों को हाईवे किनारे मैदानों में खड़ा कराया जाएगा। इसके लिए यातायात पुलिस ने स्थान भी चिह्नित किए है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर समेत कई जिलों के लोगों के जाने की तैयारी है। ऐसे में प्रशासन ने 25 दिसंबर को पांच घंटे के लिए सुबह पांच से 10 बजे तक हाईवे पर ट्रक, डंपर समेत सभी बड़े वाहनों के संचालन को बंद रखने का निर्णय लिया है।

    व्यवस्था किसी तरह से प्रभावित न हो इसके लिए यातायात पुलिस तीन दिनों से रोजा से लेकर मीरानपुर कटरा तक ऐसे स्थानों को चिह्नित करने में जुटी है जहां बड़े वाहनों को पांच घंटे के लिए खड़े कराया जाए। बुधवार दोपहर तक यह सभी स्थान चिह्नित कर दिए जाएंगे।

    उसी हिसाब से यातायात व संबंधित थानों के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। एएसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को चिह्नित स्थानों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोहरे में किसी तरह की यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

    एसपी ने किया पैदल मार्च

    एसपी राजेश द्विवेदी ने मंगलवार शाम को शहर के प्रमुख मार्गों पर पैदल मार्च किया। इसके बाद हनुमतधाम पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था को देखा। एसपी ने सदर व चौक प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दिए कि सड़क पर मनमाने ढंग से खड़े होने वाले वाहनों को हटवाया जाए। इस मौके पर एएसपी सिटी देवेंद्र कुमार, सीओ सिटी पंकज पंत आदि मौजूद रहे।


    यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर में पांच हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ ग‍िरफ्तार हुए BEO और ARP, बरेली की विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई