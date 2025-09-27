यूपी के इस जिले में दो से तीन दिन में 60-60 फीट हटेंगे निर्माण, 252 करोड़ की लागत से सड़क का हो रहा चौड़ीकरण

शाहजहांपुर-जलालाबाद मार्ग पर चौड़ीकरण के कार्य में रुकावट बन रहे अतिक्रमण को हटाने का अभियान फिर शुरू होगा। जिलाधिकारी ने स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की है। कांट नगर क्षेत्र में 60-60 फीट तक निर्माण हटाए जाएंगे। व्यापारियों की शिकायत पर विधायक ने जिलाधिकारी से बात की जिसके बाद तीन दिन की मोहलत दी गई है। लोक निर्माण विभाग मंगलवार से फिर अतिक्रमण हटाएगा।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर-जलालाबाद मार्ग पर हो रहे चौड़ीकरण कार्य में बाधक अतिक्रमण को तीन दिन बाद हटाया जाएगा। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने लोक निर्माण विभाग की ओर से चिह्नित किए गए निर्माण को स्वयं हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तीन दिन बाद ऐसे सभी निर्माण प्रशासन की ओर से गिरवा दिए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाहजहांपुर-जलालाबाद मार्ग पर चौड़ीकरण के दौरान कांट में आ रही है दिक्कत बरेली मोड़ से जलालाबाद के याकूबपुर तिराहा तक 252 करोड़ की लागत से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। कांट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण न हट पाने के कारण काम अधूरा है। यहां पर सड़क के दोनों ओर 60-60 फीट तक निर्माण हटवाए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से दो दिन अभियान चलाकर कई निर्माण तोड़े भी गए। व्यापारियों ने बुलडोजर से होने वाली कार्रवाई में शेष निर्माण भी प्रभावित होने की शिकायत की थी।