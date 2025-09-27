Language
    यूपी के इस जिले में दो से तीन दिन में 60-60 फीट हटेंगे निर्माण, 252 करोड़ की लागत से सड़क का हो रहा चौड़ीकरण

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:53 PM (IST)

    शाहजहांपुर-जलालाबाद मार्ग पर चौड़ीकरण के कार्य में रुकावट बन रहे अतिक्रमण को हटाने का अभियान फिर शुरू होगा। जिलाधिकारी ने स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की है। कांट नगर क्षेत्र में 60-60 फीट तक निर्माण हटाए जाएंगे। व्यापारियों की शिकायत पर विधायक ने जिलाधिकारी से बात की जिसके बाद तीन दिन की मोहलत दी गई है। लोक निर्माण विभाग मंगलवार से फिर अतिक्रमण हटाएगा।

    अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम ने दी तीन दिन की मोहलत

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर-जलालाबाद मार्ग पर हो रहे चौड़ीकरण कार्य में बाधक अतिक्रमण को तीन दिन बाद हटाया जाएगा। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने लोक निर्माण विभाग की ओर से चिह्नित किए गए निर्माण को स्वयं हटाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तीन दिन बाद ऐसे सभी निर्माण प्रशासन की ओर से गिरवा दिए जाएंगे।

    शाहजहांपुर-जलालाबाद मार्ग पर चौड़ीकरण के दौरान कांट में आ रही है दिक्कत

    बरेली मोड़ से जलालाबाद के याकूबपुर तिराहा तक 252 करोड़ की लागत से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। कांट नगर क्षेत्र में अतिक्रमण न हट पाने के कारण काम अधूरा है। यहां पर सड़क के दोनों ओर 60-60 फीट तक निर्माण हटवाए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से दो दिन अभियान चलाकर कई निर्माण तोड़े भी गए। व्यापारियों ने बुलडोजर से होने वाली कार्रवाई में शेष निर्माण भी प्रभावित होने की शिकायत की थी।

    डीएम ने दी दो से तीन दिन की मोहलत

    इस मामले में ददरौल विधायक अरविंद सिंह ने भी जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह से वार्ता की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने तीन दिन की मोहल दी है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण की ओर से चिह्नित जो भी निर्माण आ रहे हैं उन्हें व्यापारी स्वयं हटा लें। तीन दिन बाद लोक निर्माण विभाग की टीम स्वयं इसे हटवाएगी। विभाग के अवर अभियंता योगेंद्र गंगवार ने बताया कि 60-60 फीट तक अवैध निर्माण को मंगलवार से गिरवाया जाएगा।