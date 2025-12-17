शाहजहांपुर: सरेराह छात्रा का रास्ता रोक मांगी इंस्टाग्राम आइडी, मिशन शक्ति के दावों के बीच 'शोहदे' बेलगाम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कालेज से घर जाते समय कार सवार ने एक छात्रा को सरेराह रोक लिया। उसकी इंस्टाग्राम आइडी मांगने लगा। छात्रा के विरोध करने पर युवक कार भगा ले गया। छात्रा ने घर जाकर अपने स्वजन को घटना के बारे में बताया जिसके बाद सदर पुलिस को तहरीर दी गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहने को तो पुलिस मिशन शक्ति अभियान चला रही है। एंटी रोमियो टीम से लेकर संबंधित थानों की पुलिस को भी स्कूल-कालेजों के आस-पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश हैं, लेकिन जिले में कुछ समय से पुलिस की लापरवाही से शोहदे बेलगाम होते जा रहे हैं। चाैक कोतवाली क्षेत्र की एक छात्रा सदर क्षेत्र के एक कालेज में पढ़ती है।

बुधवार दोपहर बाद जब छुट्टी हुई तो वह अपनी सहेली के साथ घर जाने के लिए निकली। रास्ते में एक कार सवार उन छात्राओं के पीछे-पीछे चलने लगा। कालेज से कुछ दूर चलने के बाद कार रोककर चौक क्षेत्र निवासी छात्रा से उसकी इंस्टाग्राम आइडी मांगने लगा। विरोध करने पर शोहदा कार भगा ले गया। डरी सहमी छात्रा जब घर पहुंचीं तो स्वजन को पूरा घटनाक्रम बताया।

सदर पुलिस को तहरीर देने के साथ ही सीओ सिटी पंकज पंत को भी घटना के बारे में बताया। छात्रा से छेड़छाड़ का यह कोई पहला मामला नहीं है। मंगलवार को सदर क्षेत्र स्थित एक इंटर कालेज के बाहर छात्रा से बात करने का प्रयास कर रहे मुस्लिम युवक को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया था। कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई करने के साथ उठक-बैठक भी लगवाई थीं।