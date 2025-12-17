शाहजहांपुर: सरेराह छात्रा का रास्ता रोक मांगी इंस्टाग्राम आइडी, मिशन शक्ति के दावों के बीच 'शोहदे' बेलगाम
शाहजहांपुर में एक छात्रा को सरेराह रोककर इंस्टाग्राम आईडी मांगने का मामला सामने आया है। मिशन शक्ति के दावों के बावजूद, शोहदे बेलगाम दिख रहे हैं। घटना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कालेज से घर जाते समय कार सवार ने एक छात्रा को सरेराह रोक लिया। उसकी इंस्टाग्राम आइडी मांगने लगा। छात्रा के विरोध करने पर युवक कार भगा ले गया। छात्रा ने घर जाकर अपने स्वजन को घटना के बारे में बताया जिसके बाद सदर पुलिस को तहरीर दी गई।
कहने को तो पुलिस मिशन शक्ति अभियान चला रही है। एंटी रोमियो टीम से लेकर संबंधित थानों की पुलिस को भी स्कूल-कालेजों के आस-पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश हैं, लेकिन जिले में कुछ समय से पुलिस की लापरवाही से शोहदे बेलगाम होते जा रहे हैं। चाैक कोतवाली क्षेत्र की एक छात्रा सदर क्षेत्र के एक कालेज में पढ़ती है।
बुधवार दोपहर बाद जब छुट्टी हुई तो वह अपनी सहेली के साथ घर जाने के लिए निकली। रास्ते में एक कार सवार उन छात्राओं के पीछे-पीछे चलने लगा। कालेज से कुछ दूर चलने के बाद कार रोककर चौक क्षेत्र निवासी छात्रा से उसकी इंस्टाग्राम आइडी मांगने लगा। विरोध करने पर शोहदा कार भगा ले गया। डरी सहमी छात्रा जब घर पहुंचीं तो स्वजन को पूरा घटनाक्रम बताया।
सदर पुलिस को तहरीर देने के साथ ही सीओ सिटी पंकज पंत को भी घटना के बारे में बताया। छात्रा से छेड़छाड़ का यह कोई पहला मामला नहीं है। मंगलवार को सदर क्षेत्र स्थित एक इंटर कालेज के बाहर छात्रा से बात करने का प्रयास कर रहे मुस्लिम युवक को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया था। कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई करने के साथ उठक-बैठक भी लगवाई थीं।
चार दिन पहले चौक कोतवाली पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को कक्षा तीन की हिंदू छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रोजा में स्कूल के प्रबंधक पर छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। उस आरोपित को भी जेल भेजा जा चुका है। इसी तरह छात्राओं से छेड़छाड़ के कई अन्य मामले भी सामने आ चुके हैं। जबकि स्कूल कालेजों के आस-पास कहीं पुलिसकर्मी नजर तक नहीं आते।
छात्रा के स्वजन ने घटना के बारे में बताया है। कार सवार आरोपित की तलाश की जा रही है। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- पंकज पंत, सीओ सिटी
