    पुलिस मुठभेड़ में गैंग्स्टर सईद बंजारा के पैर में लगी गोली, दर्ज हैं 68 मुकदमे

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    शाहजहांपुर में देर रात चौक कोतवाली पुलिस की गैंगस्टर सईद बंजारा से मुठभेड़ हो गई। निगोही निवासी सईद के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर मेडिकल ...और पढ़ें

    , चौक कोतवाली क्षेत्र में देर रात हुई मुठभेड़


    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। निगोही निवासी गैंग्सटर सईद बंजारा से सोमवार देर रात चौक कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने सईद के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। उस पर चोरी, लूट समेत 68 मुकदमे उस पर दर्ज है।

    सईद गिरोह बनाकर पशु चोरी की घटनाओं को लंबे समय से अंजाम दे रहा था। कई बार जेल भी जा चुका है लेकिन उसके बाद भी उसने अपराध करना बंद नहीं किया। पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी।

    चौक कोतवाली पुलिस को रात करीब सवा 10 बजे सूचना मिली कि सईद बंजारा लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है।

    पुलिस जब मौके पर पहुंचीं तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सईद के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया।एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि लूट, चोरी समेत 68 मुकदमे अलग-अलग थानों में इसके विरुद्ध दर्ज है।

    डेढ़ माह में पांचवीं मुठभेड़

    जिले में डेढ़ माह के अंदर पांचवीं मुठभेड़ हुई है। 24 नवंबर को खुटार पुलिस ने पीलीभीत के तीन तस्करों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। जिसमे भूरे व जफर के पैर में गोली लगी थी।

    21 नवंबर को मीरानपुर कटरा में पुलिस ने 10 हजार के इनामी गोतस्कर पर कांट क्षेत्र के कमलनैनपुर गांव निवासी शानू को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था।

    11 नवंबर को गोकशी प्रकरण में शामिल खुटार पुलिस ने क्षेत्र के जादमपुर कला गांव निवासी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था।

    16 नवंबर को सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस ने सहकारी संघ सचिव नरेंद्र कुमार से दिनदहाड़े तीन लाख रुपये लूटने वाले नायक गैंग के सदस्य हरदोई के कोतवाली क्षेत्र के झाबरापुरवा क्षेत्र निवासी अब्बास गाजी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पेट में गोली लगी है। लखनऊ में उपचार चल रहा है।

     