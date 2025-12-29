पुलिस मुठभेड़ में गैंग्स्टर सईद बंजारा के पैर में लगी गोली, दर्ज हैं 68 मुकदमे

, चौक कोतवाली क्षेत्र में देर रात हुई मुठभेड़





जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। निगोही निवासी गैंग्सटर सईद बंजारा से सोमवार देर रात चौक कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने सईद के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। उस पर चोरी, लूट समेत 68 मुकदमे उस पर दर्ज है।

सईद गिरोह बनाकर पशु चोरी की घटनाओं को लंबे समय से अंजाम दे रहा था। कई बार जेल भी जा चुका है लेकिन उसके बाद भी उसने अपराध करना बंद नहीं किया। पुलिस उसकी काफी समय से तलाश कर रही थी।

चौक कोतवाली पुलिस को रात करीब सवा 10 बजे सूचना मिली कि सईद बंजारा लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंचीं तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सईद के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया।एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि लूट, चोरी समेत 68 मुकदमे अलग-अलग थानों में इसके विरुद्ध दर्ज है।