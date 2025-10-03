यूपी के इस जिले में योगी सरकार ने 15 महिलाओं को दिया खास तरह का ये चेक, 8 को घरौनी का अधिकार

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत 15 महिला लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। जबकि आठ महिलाओं को घरौनी दी गई।

सदर तहसील की जमुही निवासी किरन देवी, वसुलिया की अनीता शर्मा, डींगरपुर निवासी सुमन सोनकर को कृषक दुर्घटना योजना का लाभ दिया गया। रौरा की रामकली, अकर्रा की मायादेवी, सरौरा की ऊषा, सैदापुर सानी की शशिबाला व सावित्री, सरसवां रागनी व सैजना की छोटी बिटिया को भी प्रमाण पत्र दिए गए।