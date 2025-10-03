यूपी के इस जिले में योगी सरकार ने 15 महिलाओं को दिया खास तरह का ये चेक, 8 को घरौनी का अधिकार
शाहजहांपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत 15 महिलाओं को प्रमाण पत्र दिए और 8 महिलाओं को घरौनी प्रदान की। यह योजना कृषक परिवारों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत 15 महिला लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। जबकि आठ महिलाओं को घरौनी दी गई।
सदर तहसील की जमुही निवासी किरन देवी, वसुलिया की अनीता शर्मा, डींगरपुर निवासी सुमन सोनकर को कृषक दुर्घटना योजना का लाभ दिया गया। रौरा की रामकली, अकर्रा की मायादेवी, सरौरा की ऊषा, सैदापुर सानी की शशिबाला व सावित्री, सरसवां रागनी व सैजना की छोटी बिटिया को भी प्रमाण पत्र दिए गए।
जबकि तिलहर तहसील के परसौना खलीलपुर निवासी वेदांती, देवनगर फीलनगर की कन्यावती, कुआंडांडा की सुशीला, सैयदबाड़ा की सुदामा व बहादुरगंज की चमेली को भी कृषक दुर्घटना योजना के चेक दिए गए।
जिन महिलाओं को घरौनी दी गईं उनमें सदर तहसील के अकर्रा निवासी सुशीला, नेहा, मैनादेवी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त सीमा देवी, अतरकली, सुशीला, अर्चना देवी, श्याम सुंदरी को भी घरौनियां दी गईं।
