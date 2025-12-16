कॉलेज के बाहर 'छेड़खानी' का आरोप: हिंदू युवा वाहिनी ने युवक को पीटा, उठक-बैठक लगवाई; वीडियो वायरल
शाहजहांपुर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को कॉलेज के बाहर एक छात्रा का पीछा करने के आरोप में पकड़ा। उन्होंने युवक की पिटाई की और उठ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सदर क्षेत्र के एक इंटर कालेज के बाहर खड़े युवक को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। युवक एक छात्रा का आये दिन पीछा करता था। उसकी पिटाई करने के साथ उठक-बैठक लगवाई। दाेबारा कालेज के आस-पास दिखने पर कार्रवाई कराने की चेतावनी दी।
इसका मंगलवार शाम वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। स्कूल-कालेजों के बाहर आये दिन छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एंटी रोमियो या फिर थाने की पुलिस इसको लेकर ध्यान नहीं दे रही।
एक इंटर कालेज के बाहर खड़े युवक को उठक-बैठक लगवाते हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता pic.twitter.com/F9aYN9oLzX— anshul saxena (@rudrasaxena) December 16, 2025
मंगलवार शाम को एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।जिसमे हिंदू युवा वाहिनी के शहर अध्यक्ष अभिषेक तिवारी ने अपने साथियों के साथ सदर क्षेत्र के एक इंटर कालेज के बाहर खड़े युवक को पकड़ लिया।
उनका आरोप था कि यह युवक एक छात्रा का आये दिन पीछा करता था। कालेज के बाहर छात्रा का ही इंतजार कर रहा था। उसकी पिटाई करने के बाद उठक-बैठक लगवाईं।
वीडियो में युवक भी छात्रा के इंतजार में खड़े होना स्वीकार कर रहा है। सीओ सिटी पंकज पंत ने बताया कि वीडियो की जांच कराई जाएगी। स्कूल-कालेजों के बाहर अनावश्यक खड़े होने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी।
