कॉलेज के बाहर 'छेड़खानी' का आरोप: हिंदू युवा वाहिनी ने युवक को पीटा, उठक-बैठक लगवाई; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सदर क्षेत्र के एक इंटर कालेज के बाहर खड़े युवक को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। युवक एक छात्रा का आये दिन पीछा करता था। उसकी पिटाई करने के साथ उठक-बैठक लगवाई। दाेबारा कालेज के आस-पास दिखने पर कार्रवाई कराने की चेतावनी दी।

