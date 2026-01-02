शाहजहांपुर में गलन से 3 डिग्री लुढ़का पारा, पुरवाई से बढ़ा शीतलहर का प्रभाव, 12वीं तक के स्कूलों की 5 जनवरी तक छुट्टी
शाहजहांपुर में शीतलहर के कारण तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पूरे दिन बादल छाए रहने और सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित रहा। पुर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शीतलहर के कारण गलन बढ़ गई। शुक्रवार को पूरे दिन बादल छाए रहे, जिससे तापमान तीन डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। पूरे दिन सर्द हवा चलने के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहा। गर्म कपड़ों व हीटर की मांग बढ़ गई है। कक्षा 12 तक के विद्यालयों में पांच जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है।
पुरवाई चलने के कारण कोहरे का प्रभाव तो कम हुआ है, लेकिन सर्दी अधिक बढ़ गई है। रात व दिन का तापमान नीचे आ गया है। गुरुवार को धूप निकलने से तापमान में वृद्धि हुई थी, लेकिन शक्रवार को मौसम में बदलाव हुआ। सुबह कोहरा तो नहीं था, लेकिन बादल छाए रहे।
पूरे दिन शीतलहर चलती रही, जिस कारण सड़कों पर आवाजाही सामान्य दिनों की तुलना में कम रही। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डा. मनमोहन सिंह ने बताया कि सर्दी से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। उन्होंने बताया कि रात व दिन के तापमान में अभी और कमी आ सकती है। पुरवाई चलने के कारण कोहरे का प्रभाव कम रहेगा।
पांच तक बंद रहेंगे विद्यालय
जिला विद्यालय निरीक्षक हरिवंश कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 12वीं तक के विद्यालयों में अवकाश के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पांच जनवरी तक विद्यालयों में अवकाश रहेगा।
