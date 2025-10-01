Language
    रामलीला मेले में अचानक से चलने लगे लात-घूंसे और मच गई अफरातफरी, शाहजहांपुर पुलिस ने पकड़े कई युवक

    By Ajay Yadav Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:25 PM (IST)

    शाहजहांपुर के ओसीएफ रामलीला मेले में युवकों के दो गुटों में मारपीट हो गई जिससे मेले में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। मेले में पहले भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें महिला बाउंसरों द्वारा युवती की पिटाई का मामला भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।

    ओसीएफ रामलीला मेले में हंगामा करने वाले युवाओ को ले जाती। सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। ओसीएफ रामलीला मेले में सोमवार देर रात युवकों के दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर लात घूंसे चलने लगे जिसमे एक युवक घायल हो गया। बीच मेले में लात-घूंसे चलने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने कई युवकों को पकड़ लिया। इस वर्ष ओसीएफ मेले में आये दिन मारपीट के मामले सामने आ रहें है।

    पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, दो दिन पहले महिला बाउंसरों ने युवती की कर दी थी पिटाई

    दो दिन पहले झूले को लेकर महिला बाउंसरों ने एक युवती की पुलिसकर्मियों के सामने ही पिटाई कर दी थी।जिसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई के बजाय समझौता करा दिया था। इसी तरह कई अन्य मामले भी सामने आ चुके हैं।

    सुरक्षा के लिए पुलिस ने लगवाए हैं सीसीटीवी

    जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के अधिकारी खुद भी मेले में पैदल गश्त कर रहे हैं। सीसीटीवी भी लगवाए गए हैं लेकिन उसके बाद भी आये दिन हंगामा हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।

    सीओ सिटी पंकज पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।