रामलीला मेले में अचानक से चलने लगे लात-घूंसे और मच गई अफरातफरी, शाहजहांपुर पुलिस ने पकड़े कई युवक

शाहजहांपुर के ओसीएफ रामलीला मेले में युवकों के दो गुटों में मारपीट हो गई जिससे मेले में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। मेले में पहले भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें महिला बाउंसरों द्वारा युवती की पिटाई का मामला भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। ओसीएफ रामलीला मेले में सोमवार देर रात युवकों के दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर लात घूंसे चलने लगे जिसमे एक युवक घायल हो गया। बीच मेले में लात-घूंसे चलने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने कई युवकों को पकड़ लिया। इस वर्ष ओसीएफ मेले में आये दिन मारपीट के मामले सामने आ रहें है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, दो दिन पहले महिला बाउंसरों ने युवती की कर दी थी पिटाई दो दिन पहले झूले को लेकर महिला बाउंसरों ने एक युवती की पुलिसकर्मियों के सामने ही पिटाई कर दी थी।जिसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई के बजाय समझौता करा दिया था। इसी तरह कई अन्य मामले भी सामने आ चुके हैं।

सुरक्षा के लिए पुलिस ने लगवाए हैं सीसीटीवी जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के अधिकारी खुद भी मेले में पैदल गश्त कर रहे हैं। सीसीटीवी भी लगवाए गए हैं लेकिन उसके बाद भी आये दिन हंगामा हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं।