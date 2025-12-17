शाहजहांपुर के कैफे में आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां, देह व्यापार का आरोप

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। इंटरनेट मीडिया पर मंगलवार को विभिन्न आइडी से कुछ वीडियो प्रसारित किए गए। जिसमें कमरों से कुछ युवक व युवतियां बाहर निकलते दिख रहे हैं, जिनमें दो युवतियां निर्वस्त्र अवस्था में भी मिलीं। यह वीडियो रोजा क्षेत्र के एक कैफे के बताए जा रहे हैं। उसके संचालक पर देह व्यापार का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।

इससे पहले साेमवार को कैफे संचालक ने एक महिला व उसके साथियों पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए एक लाख रुपये रंगदारी मांगने की प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी।एसपी राजेश द्विवेदी ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। जो वीडियो प्रसारित हो रहे हैं उनमें कैफे के अंदर बने कमरों में कई युवक-युवतियां दिख रहे है।

दो युवतियों तो निर्वस्त्र हालत में मिलीं। बताया जा रहा है जिस स्थान पर यह कैफे संचालित है उससे कुछ दूरी पर कई पुलिसकर्मी भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी बिना किसी रोक-टोक के युवक-युवतियों से मनमाने रुपये वसूलकर इस कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में इस तरह का यह कोई पहला प्रकरण नहीं है।

सदर, चौक कोतवाली समेत कई क्षेत्रों में इस तरह के मामले सामने आए। कुछ मामलों में पुलिस ने कार्रवाई भी की थी लेकिन उसके बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।जिले में बड़ी संख्या में ऐसे कैफे संचालित हो रहे हैं जिसमे दो से तीन हजार रुपये प्रति घंटे पर कमरा देकर अनैतिक कार्य कराए जा रहे हैं जबकि प्रशासन व पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

गत वर्ष चौक कोतवाली क्षेत्र स्थित कैफे में ले जाकर एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। जबकि 13 अक्टूबर को सदर क्षेत्र के एक कैफे में युवती को लेकर कमरा किराये पर लेकर दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया था।