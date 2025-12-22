Language
    शिक्षक का वेतन काटने के बाद मांगी रिश्वत, बरेली विजिलेंस टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी को दबोचा

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    शाहजहांपुर के कलान में बरेली विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। अवकाश स्वीकृत होने के बावजूद शिक्षक का वेतन काटने और उसे बहाल करने के नाम पर ₹5,000 की रिश् ...और पढ़ें

    Hero Image

    सतीश कुमार मिश्रा, शिक्षा खंडाधिकारी, विकासखंड कलान और सहायक अध्यापक, एआरपी, विकासखंड कलान

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अवकाश स्वीकृत होने के बावजूद कलान के खंड शिक्षाधिकारी सतीश कमार मिश्र ने देवहड़ा विद्यालय के प्रधानाध्यापक डब्लू कुमार को अनुपस्थित दर्शाकर उनका एक दिन का वेतन काट दिया।

    जब उन्होंने आपत्ति की तो वेतन बहाल करने की एवज में पांच हजार रुपये घूस मांगी। परेशान शिक्षक साढ़े चार माह तक चक्कर लगाते रहे, पर बिना रुपये कार्रवाई समाप्त करने से इन्कार कर दिया।

    जिस पर बरेली में भ्रष्टाचार निवारण संगठन कार्यालय में शिकायत की। सोमवार को टीम कलान पहुंची। मिठाई की दुकान पर सतीश व सहायक अध्यापक सुशील ने जैसे ही घूस के रुपये हाथ में लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    दोनों के विरुद्ध कटरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर बरेली ले जाया गया। मथुरा के मुहल्ला पठान पाडा निवासी डब्लू कुमार कलान के देवहड़ा विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं।

    12 व 13 अगस्त को स्वास्थ्य खराब होने के कारण चिकित्सीय अवकाश लिया था। जो स्वीकृत भी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उनको एक दिन अनुपस्थित दर्शाते हुए खंड शिक्षाधिकारी ने उनका एक दिन का वेतन काट दिया था।

    जब डब्लू ने इस पर आपत्ति की तो उनसे 13 अगस्त का प्रार्थनापत्र फिर से मांगा गया, लेकिन उसके बाद वेतन जारी करने के लिए पांच हजार रुपये मांगे गए। जिसको लेकर उन्होंने कई बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई।

    परेशान होकर बरेली में भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कार्यालय में शिकायत की। सोमवार को खंड शिक्षाधिकारी ने सतीश कुमार मिश्रा न सहायक अध्यापक सुशील कुमार सिंह के माध्यम से डब्लू से रुपये मंगवाए।

    बीआरसी गेट के पास मिठाई की दुकान पर जैसे ही शिक्षक ने रुपये दिए वहां पर टीम के साथ मौजूद प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने सतीश व सुशील को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के विरुद्ध कटरा थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।


