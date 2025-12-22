शिक्षक का वेतन काटने के बाद मांगी रिश्वत, बरेली विजिलेंस टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी को दबोचा

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अवकाश स्वीकृत होने के बावजूद कलान के खंड शिक्षाधिकारी सतीश कमार मिश्र ने देवहड़ा विद्यालय के प्रधानाध्यापक डब्लू कुमार को अनुपस्थित दर्शाकर उनका एक दिन का वेतन काट दिया।

जब उन्होंने आपत्ति की तो वेतन बहाल करने की एवज में पांच हजार रुपये घूस मांगी। परेशान शिक्षक साढ़े चार माह तक चक्कर लगाते रहे, पर बिना रुपये कार्रवाई समाप्त करने से इन्कार कर दिया।

जिस पर बरेली में भ्रष्टाचार निवारण संगठन कार्यालय में शिकायत की। सोमवार को टीम कलान पहुंची। मिठाई की दुकान पर सतीश व सहायक अध्यापक सुशील ने जैसे ही घूस के रुपये हाथ में लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

दोनों के विरुद्ध कटरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर बरेली ले जाया गया। मथुरा के मुहल्ला पठान पाडा निवासी डब्लू कुमार कलान के देवहड़ा विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं।

12 व 13 अगस्त को स्वास्थ्य खराब होने के कारण चिकित्सीय अवकाश लिया था। जो स्वीकृत भी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी उनको एक दिन अनुपस्थित दर्शाते हुए खंड शिक्षाधिकारी ने उनका एक दिन का वेतन काट दिया था।