शाहजहांपुर में डेढ़ करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा, राजस्थान के दो युवकों समेत नौ पर प्राथमिकी दर्ज
शाहजहांपुर में एक कंपनी पंजीकृत कर डेढ़ करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया है। मीरानपुर कटरा निवासी मोईद के बैंक खाते का उपयोग कर यह धोखाधड़ी हुई। पड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। एक कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद डेढ़ करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा कर लिया गया। राजस्थान के दो युवकों समेत नौ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई। मीरानपुर कटरा निवासी मोईद ने बैंक खाते से डेढ़ करोड़ के फर्जी लेनदेन की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
मोईद ने बताया कि पड़ोसी शोएब ने कुछ माह पूर्व संयुक्त रूप से फर्म बनाने की बात कही थी। इसके लिए खुदागंज निवासी सीए भूपेंद्र को उनका बैंक खाता नम्बर, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि दिलाया। कुछ दिन बाद भूपेंद्र ने जो ओटीपी मांगे थे वह भी बता दिए।
10 दिसंबर बैंक जाने पर पता चला कि उनके खाते से एक माह में डेढ़ करोड़ का लेनदेन किया गया है। उन्हें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। इस बारे में शोएब से पूछा तो वह धमकाने लगा।
मोईद ने शोएब, भूपेंद्र इन दोनों के साथी राजस्थान के भरतपुर निवासी अजरुद्दीन, अलवर के अजबुद्दीन समेत नौ के विरुद्ध फर्जीवाड़े की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक जुगल किशोर ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है।
