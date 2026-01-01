Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शाहजहांपुर में डेढ़ करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा, राजस्थान के दो युवकों समेत नौ पर प्राथमिकी दर्ज

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:42 PM (IST)

    शाहजहांपुर में एक कंपनी पंजीकृत कर डेढ़ करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया है। मीरानपुर कटरा निवासी मोईद के बैंक खाते का उपयोग कर यह धोखाधड़ी हुई। पड़ ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। एक कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद डेढ़ करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा कर लिया गया। राजस्थान के दो युवकों समेत नौ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई। मीरानपुर कटरा निवासी मोईद ने बैंक खाते से डेढ़ करोड़ के फर्जी लेनदेन की प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोईद ने बताया कि पड़ोसी शोएब ने कुछ माह पूर्व संयुक्त रूप से फर्म बनाने की बात कही थी। इसके लिए खुदागंज निवासी सीए भूपेंद्र को उनका बैंक खाता नम्बर, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि दिलाया। कुछ दिन बाद भूपेंद्र ने जो ओटीपी मांगे थे वह भी बता दिए।

    10 दिसंबर बैंक जाने पर पता चला कि उनके खाते से एक माह में डेढ़ करोड़ का लेनदेन किया गया है। उन्हें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। इस बारे में शोएब से पूछा तो वह धमकाने लगा।

    मोईद ने शोएब, भूपेंद्र इन दोनों के साथी राजस्थान के भरतपुर निवासी अजरुद्दीन, अलवर के अजबुद्दीन समेत नौ के विरुद्ध फर्जीवाड़े की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक जुगल किशोर ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है।