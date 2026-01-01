शाहजहांपुर में डेढ़ करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा, राजस्थान के दो युवकों समेत नौ पर प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। एक कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद डेढ़ करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा कर लिया गया। राजस्थान के दो युवकों समेत नौ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई। मीरानपुर कटरा निवासी मोईद ने बैंक खाते से डेढ़ करोड़ के फर्जी लेनदेन की प्राथमिकी दर्ज कराई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोईद ने बताया कि पड़ोसी शोएब ने कुछ माह पूर्व संयुक्त रूप से फर्म बनाने की बात कही थी। इसके लिए खुदागंज निवासी सीए भूपेंद्र को उनका बैंक खाता नम्बर, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि दिलाया। कुछ दिन बाद भूपेंद्र ने जो ओटीपी मांगे थे वह भी बता दिए।

10 दिसंबर बैंक जाने पर पता चला कि उनके खाते से एक माह में डेढ़ करोड़ का लेनदेन किया गया है। उन्हें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। इस बारे में शोएब से पूछा तो वह धमकाने लगा।