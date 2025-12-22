शाहजहांपुर में मतांतरण: गहराई तक जड़ फैला चुका, पुलिस को नहीं लग रही भनक

संवाद सहयोगी, रोजा। मतांतरण गहराई तक जड़े फैला चुका है जबकि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। हर बार हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के हंगामा करने के बाद ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। सिंधौली क्षेत्र के एक प्रकरण को यदि छोड़ दिया जाए तो हर बार शांतिभंग की कार्रवाई तक ही पुलिस सीमित रह जाती है, जिस वजह से मतांतरण का खेल बंद नहीं हो रहा है।

रामचंद्र मिशन पुलिस ने आनंद विहार कालोनी में मतांतरण सभा के मामले में पति-पत्नी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। इसके बाद भी उन्होंने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की। स्थान परिवर्तन करते हुए रोजा के कैलाश नगर कॉलोनी में अपने ससुर के मकान में विवेक ने पत्नी के साथ मिलकर मतांतरण सभा शुरू की जाती रही।

आरोपियों को चेतावनी देकर छोड़ा था इसको लेकर अक्टूबर में ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया था, लेकिन उस समय मकान में मौजूद लोग नहीं मिले थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया था, लेकिन आरोपितों ने रविवार को भी सभा करना बंद नहीं किया गया। सिंधौली, रामचंद्र मिशन व रोजा क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां सबसे ज्यादा हो रहीं है।