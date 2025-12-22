Language
    शाहजहांपुर में मतांतरण: गहराई तक जड़ फैला चुका, पुलिस को नहीं लग रही भनक

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    शाहजहांपुर में मतांतरण का मामला गहराता जा रहा है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद ही पुलिस कार्रवाई करती है। रामचंद्र मिशन पुलिस ने आनंद विहार कालोनी मे ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, रोजा। मतांतरण गहराई तक जड़े फैला चुका है जबकि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। हर बार हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के हंगामा करने के बाद ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। सिंधौली क्षेत्र के एक प्रकरण को यदि छोड़ दिया जाए तो हर बार शांतिभंग की कार्रवाई तक ही पुलिस सीमित रह जाती है, जिस वजह से मतांतरण का खेल बंद नहीं हो रहा है।

    रामचंद्र मिशन पुलिस ने आनंद विहार कालोनी में मतांतरण सभा के मामले में पति-पत्नी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। इसके बाद भी उन्होंने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की। स्थान परिवर्तन करते हुए रोजा के कैलाश नगर कॉलोनी में अपने ससुर के मकान में विवेक ने पत्नी के साथ मिलकर मतांतरण सभा शुरू की जाती रही।

    आरोपियों को चेतावनी देकर छोड़ा था

    इसको लेकर अक्टूबर में ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया था, लेकिन उस समय मकान में मौजूद लोग नहीं मिले थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया था, लेकिन आरोपितों ने रविवार को भी सभा करना बंद नहीं किया गया। सिंधौली, रामचंद्र मिशन व रोजा क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां सबसे ज्यादा हो रहीं है।

    हिंदू संगठनों के विरोध के बाद ही पकड़े जा रहे घरों के अंदर चल रहे खेल

    अक्टूबर में रामचंद्र मिशन क्षेत्र के मोहल्ला रेती, आनंद विहार में मतांतरण के मामले में पुलिस ने विवेक सिंह और उनकी पत्नी एंजेल डीन के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। 19 जुलाई को कालोनी में एक प्रार्थना सभा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं का विरोध किया गया था, जिसके बाद ईंट-पत्थर चले थे।

    तहबरगंज निवासी लखन और रौसर निवासी शिवम ने सेवानिवृत्त बिजली विभाग के अवर अभियंता बीएल वर्मा के घर में आयोजित प्रार्थना सभा को लेकर विवेक सिंह और उनकी पत्नी एंजेल डीन के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी।