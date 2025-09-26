Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में गर्भवती महिला ने खाया जहर, पति बोला- मैंने साथ में खाना... वजह सुनकर सभी के उड़े होश

    By Ajay Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:36 PM (IST)

    शाहजहांपुर के तिलहर में एक गर्भवती महिला की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। पति का कहना है कि साथ में खाना न खाने से पत्नी ने जहर खाया जबकि पिता ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। रचना तीन महीने की गर्भवती थी और पांच दिन से अस्पताल में भर्ती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रचना का फाइल फोटो । श्रोत स्वजन

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। तिलहर के प्रहलादपुर गांव में पांच दिन पहले जहरीला पदार्थ खाने वाली गर्भवती महिला की शुक्रवार को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पति ने कहा साथ में खाना न खाने की वजह से पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था जबकि मृतका के पिता ने बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रहलादपुर गांव निवासी वीरपाल की पत्नी रचना तीन माह गर्भ से थीं। 22 सितंबर को रचना ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। तब से उनका एक मेडिकल कालेज में उपचार चल रहा था। शुक्रवार को रचना की मृत्यु हो गई। रचना के पिता पीलीभीत के सुनगढ़ी क्षेत्र के गुटैया गांव निवासी जगजीवन ने बताया कि पांच माह पहले बेटी की शादी की थी।

    आरोप है कि बेटी को ससुराल में आये दिन प्रताड़ित किया जा रहा था। 15 दिन पहले रचना मायके आई थी लेकिन वीरपाल ने फोन पर गाली-गलौज कर दूसरे दिन ही वापस बुला लिया था। बेटी जब मायके आई थी तब उसके पास सिर्फ 20 रुपये थे। जबकि पति वीरपाल ने बताया कि वह पत्नी के साथ में ही हमेशा खाना खाते थे।

    22 सितंबर को खेत पर ट्रैक्टर से धान लेने चले गए थे। वहां देर हो जाने पर साथ में आये अपने साथी के पास ही दो पराठे खा लिए थे। घर पहुंचने पर यह कहकर खाना खाने से मना कर दिया था कि खाकर आये हैं जिस वजह से भूख नहीं है। इससे नाराज होकर पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था।