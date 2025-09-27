मंडी में कितने बजे पहुंचेगा धान? प्रशासन ने तैयार कर दिया नया प्लान

लखनऊ-दिल्ली राजमार्ग पर रोजा पुलिस जाम कम करने में विफल रही है। मंडी प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए नई यातायात योजना बनाई है। धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रालियां रात 12 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक प्रवेश करेंगी छोटे वाहन दोपहर में और व्यापारी शाम को धान ले जा सकेंगे। मंडी सचिव ने बताया कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए नीलामी और आवक-निकासी का समय तय किया गया है।

संवाद सहयोगी, रोजा (शाहजहांपुर)। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम से निजात दिलाने में रोजा पुलिस पूरी तरह फेल हो गई। पुलिसकर्मियों के लापरवाह रवैये व किसानों और आमजन की समस्या को देखते हुए मंडी प्रशासन ने प्रयास शुरू किए हैं।

सप्ताह भर से चौपट व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वाहनों की एंट्री का नया प्लान बनाया है। ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। धान की आवक बढ़ने के साथ ही लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सप्ताह भर से जाम लग रहा है।

रेलवे साइडिंग से लेकर मंडी समिति तक आवागमन घंटों आवागमन प्रभाावित हो रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत ओवरब्रिज पर है। बावजूद इसके पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में किसानों के साथ-साथ इस मार्ग से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए मंडी प्रशासन ने नया यातायात प्लान तैयार किया है।