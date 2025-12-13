जान जोखिम में: खाकीधारी ही दे रहे अवैध कटों को बढ़ावा, हाइवे पर हादसे का न्योता!

अजयवीर सिंह, जागरण, शाहजहांपुर। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्दियों में सफर करना और भी ज्यादा जोखिम भरा है। जगह-जगह बने अवैध कट इसका सबसे बड़ा कारण है। कब कहां पर अचानक गलत दिशा से वाहन सामने आ जाए नहीं पता। कोहरे में जरा सी चूक पर दुर्घटना होना तय है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से लेकर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी अंकुश लगा पाने में विफल हैं।

60 किमी में बने 45 अवैध कट को बंद करा पाने में नाकाम अधिकारियों ने इन कट को बंद कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बजाय सिपाहियों की डयूटी लगा दी, लेकिन यह व्यवस्था दो दिन भी सही से नहीं चली। अवैध कट पार करके अपनी जान को खतरे में डालने के साथ ही दूसरे वाहनों के लिए भी हादसे का कारण बनने वाले इन चालकों पर कार्रवाई करने की बजाय खाकीधारी ही हाईवे पार करा रहे हैं।

शुक्रवार को हाईवे पर पड़ताल की तो यही स्थिति सामने आई। दोपहर एक बजकर 35 मिनट पर वन विभाग कार्यालय से चांदापुर की ओर जाने वाले मोड़ के पास होमगार्ड मोबाइल पर बात करने में व्यस्त थे। अवैध कट पर आवागमन रोकने के लिए रखा गया वोल्डर गिरा पड़ा था, जबकि शेष को लोगों ने तिरछा कर दिया था।

ऐसे में दोपहिया वाहन आसानी से निकल रहे थे लेकिन किसी को टोकना तो दूर होमगार्ड उनकी तरफ देख तक नहीं रहे थे। जागरण टीम ने जब इन दृश्य को कैमरे में कैद करना शुरू किया तो होमगार्ड को डयूटी याद आई। काल काटकर एक दो बाइक सवारों को बरेली मोड़ की तरफ से आने के लिए कहा लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद वह फिर वापस जाकर बैठ गए।

वाहन भी पहले की तरह निकलते रहे। इस बीच मोपेड व स्कूटी अवैध कट पर निकालते समय फंसीं तो उनका नंबर नोट करने या सही लेन में भेजने की बजाय होमगार्ड स्वयं धक्का लगाकर कट पार करने में मदद करने लगे। उनसे जब नियम तोड़ने में सहयोग करने का कारण पूछा तो टाल दिया। बोले यहां पर कांस्टेबल की डयूटी साथ में लगी थी। वह कहां हैं ?, इस सवाल पर कहा कि खाना खाने चले गए हैं।

बरेली मोड़ के पास नैनीताल ढाबा व ओवरब्रिज के बीच में 50 मीटर के दायरे में दो अवैध कट लोगों ने बना लिए हैं। जहां दोपहिया वाहन से लेकर ट्रैक्टर ट्राली व अन्य चार पहिया वाहन बिना किसी रोकटोक के निकल रहे हैं। यह स्थिति मीरानपुर कटरा में शारदा नहर पुल के पास भी बनी हुई है। जहां से हर समय वाहन निकलते रहते हैं जिन्हें न रोकने का प्रयास किया जा रहा है और न ही अवैध कट को बंद कराया जा रहा है।

60 किमी में बना दिए 45 कट लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीरानपुर कटरा से रोजा क्षेत्र तक 60 किमी के दायरे में 45 स्थानों पर अवैध कट लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना लिए। जिसमे कुछ जगह यह कट बंद कराए गए, लेकिन लोगों ने उन्हें फिर से शुरू कर लिया।