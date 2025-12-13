Language
    जान जोखिम में: खाकीधारी ही दे रहे अवैध कटों को बढ़ावा, हाइवे पर हादसे का न्योता!

    By Ajay Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    शाहजहांपुर में हाइवे पर अवैध कटों की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। आरोप है कि खाकीधारी ही इन अवैध कटों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे राहगीरों की ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    धक्‍का देकर बाइक को नि‍कलवाता ड्यूटी पर तैनात स‍िपाही

    अजयवीर सिंह, जागरण, शाहजहांपुर। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्दियों में सफर करना और भी ज्यादा जोखिम भरा है। जगह-जगह बने अवैध कट इसका सबसे बड़ा कारण है। कब कहां पर अचानक गलत दिशा से वाहन सामने आ जाए नहीं पता। कोहरे में जरा सी चूक पर दुर्घटना होना तय है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से लेकर प्रशासन व पुलिस के अधिकारी अंकुश लगा पाने में विफल हैं।

    60 किमी में बने 45 अवैध कट को बंद करा पाने में नाकाम अधिकारियों ने इन कट को बंद कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बजाय सिपाहियों की डयूटी लगा दी, लेकिन यह व्यवस्था दो दिन भी सही से नहीं चली। अवैध कट पार करके अपनी जान को खतरे में डालने के साथ ही दूसरे वाहनों के लिए भी हादसे का कारण बनने वाले इन चालकों पर कार्रवाई करने की बजाय खाकीधारी ही हाईवे पार करा रहे हैं।

    Untitled design (19)

    शुक्रवार को हाईवे पर पड़ताल की तो यही स्थिति सामने आई। दोपहर एक बजकर 35 मिनट पर वन विभाग कार्यालय से चांदापुर की ओर जाने वाले मोड़ के पास होमगार्ड मोबाइल पर बात करने में व्यस्त थे। अवैध कट पर आवागमन रोकने के लिए रखा गया वोल्डर गिरा पड़ा था, जबकि शेष को लोगों ने तिरछा कर दिया था।

    ऐसे में दोपहिया वाहन आसानी से निकल रहे थे लेकिन किसी को टोकना तो दूर होमगार्ड उनकी तरफ देख तक नहीं रहे थे। जागरण टीम ने जब इन दृश्य को कैमरे में कैद करना शुरू किया तो होमगार्ड को डयूटी याद आई। काल काटकर एक दो बाइक सवारों को बरेली मोड़ की तरफ से आने के लिए कहा लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद वह फिर वापस जाकर बैठ गए।

    वाहन भी पहले की तरह निकलते रहे। इस बीच मोपेड व स्कूटी अवैध कट पर निकालते समय फंसीं तो उनका नंबर नोट करने या सही लेन में भेजने की बजाय होमगार्ड स्वयं धक्का लगाकर कट पार करने में मदद करने लगे। उनसे जब नियम तोड़ने में सहयोग करने का कारण पूछा तो टाल दिया। बोले यहां पर कांस्टेबल की डयूटी साथ में लगी थी। वह कहां हैं ?, इस सवाल पर कहा कि खाना खाने चले गए हैं।

    Untitled design (20)

    बरेली मोड़ के पास नैनीताल ढाबा व ओवरब्रिज के बीच में 50 मीटर के दायरे में दो अवैध कट लोगों ने बना लिए हैं। जहां दोपहिया वाहन से लेकर ट्रैक्टर ट्राली व अन्य चार पहिया वाहन बिना किसी रोकटोक के निकल रहे हैं। यह स्थिति मीरानपुर कटरा में शारदा नहर पुल के पास भी बनी हुई है। जहां से हर समय वाहन निकलते रहते हैं जिन्हें न रोकने का प्रयास किया जा रहा है और न ही अवैध कट को बंद कराया जा रहा है।

    60 किमी में बना दिए 45 कट

    लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीरानपुर कटरा से रोजा क्षेत्र तक 60 किमी के दायरे में 45 स्थानों पर अवैध कट लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना लिए। जिसमे कुछ जगह यह कट बंद कराए गए, लेकिन लोगों ने उन्हें फिर से शुरू कर लिया।

    हादसों से भी नहीं ले रहे सबक

    जलालाबाद में फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले लखीमपुर निवासी आकाशदीप वर्मा 29 नवंबर को स्कूटी से घर जा रहे थे। रोजा क्षेत्र में जमुका ओवरब्रिज के पास अवैध कट के पास उनकी स्कूटी में गलत दिशा से आ रहे कंटनेर ने टक्कर मार दी थी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जबकि पत्नी रोली घायल हो गईं थी। इसी कट के पास पांच नवंबर को निगोही क्षेत्र निवासी बसंत को कार सवार ने टक्कर मार दी।

     

    अवैध कट के पास पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। खुद भी निरीक्षण किया था। वोल्डर के दोनों साइडों में टीन लगवाई जाएगी ताकि आवागमन पूरी तरह से रोका जा सके। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। एनएचाइ को भी ऐसे स्थान बता दिए हैं कि उन्हें जल्द बंद करवाएं ताकि हादसों को रोका जा सके।

    - संजय सिंह, सीओ यातायात


