    शाहजहांपुर में हाई अलर्ट के बीच CM का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:52 PM (IST)

    शाहजहांपुर में सोहेल नामक एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर साझा की जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बरेली में हुए उपद्रव के बाद जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भड़काऊ पोस्ट साझा न करने की अपील की है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक फोटो बनाकर निगोही निवासी सोहेल ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया है।

    बरेली में हुए बवाल के बाद जिले में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर न साझा करें लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे।

    प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि पोस्ट डिलीट करा दी है। आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की जाएगी। 