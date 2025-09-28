शाहजहांपुर में हाई अलर्ट के बीच CM का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक फोटो बनाकर निगोही निवासी सोहेल ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया है।

बरेली में हुए बवाल के बाद जिले में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर न साझा करें लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे।