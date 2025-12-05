Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानलेवा हाईवे: लखनऊ-दिल्ली NH-24 पर 45 'अवैध कट', बांट रहे मौत, अधिकारी बेखबर!

    By Ajay Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:28 PM (IST)

    लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-24) पर 45 अवैध कट और मनमाने ब्रेकर जानलेवा हादसों का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं। शाहजहांपुर के कटरा से गुर्री तक बने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एनएच 24 पर बने अवैध कट

    अजयवीर सिंह, जागरण, शाहजहांपुर। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर कर रहे हैं तो सतर्क रहें। लोगों ने कटरा से गुर्री तक अपनी सुविधा के लिए 45 जगह पर अवैध कट बना लिए है जो कब किसके लिए जानलेवा बन जाएं पता नहीं। इनको बंद कराने में नाकाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दो कदम आगे है। तिलहर क्षेत्र में वाहनों की गति धीमी करने के लिए हाईवे पर नगरिया मोड़ के पास ब्रेकर बना दिए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संकेतकों की कमी व इस तरह की मनमानी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है, लेकिन अधिकारियों को ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। पुलिस, परिवहन विभाग भी आंखें बंद करके बैठे हैं। जिसका खामियाजा इस मार्ग से गुजरने वाले लोग भुगत रहे हैं। सर्दियां शुरू हो रही हैं। ऐसे में अगले दाे माह तक कोहरे में दिक्कत और बढ़ सकती है।

    हादसों का कारण बने इन कट को अधिकारी सही कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को जब पड़ताल की तस्वीर कुछ और ही नजर आई। बरेली मोड़ के पास नैतीताल ढाबा व ओवरब्रिज के बीच में 50 मीटर के दायरे में दो अवैध कट बना लिए गए हैं। जहां दोपहिया वाहन से लेकर ट्रैक्टर ट्राली व आटो बेधड़क सड़क पार करते दिखे। यही स्थिति चांदापुर की ओर जाने वाले मोड़ पर दिखी।

    यहां कट बंद करने के नाम पर वोल्डर लगाया गया, लेकिन बेतरतीब तरीके से रखे इस तिरछे वोल्डर के पास से वाहन आराम से निकल रहे थे। गलत तरीके से रखा होने के कारण वाहन बरेली की दिशा में जाने वाले वाहन चालकों को भी असुविधा हो रही थी। कई बार कार चालक टकराने से भी बचे। यह स्थिति मीरानपुर कटरा में शारदा नहर पुल के पास भी बनी हुई है।

    हो रहे हादसे

    जलालाबाद में फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले लखीमपुर निवासी आकाशदीप वर्मा 29 नवंबर को स्कूटी से घर जा रहे थे। जमुका ओवरब्रिज के पास अवैध कट के पास उनकी स्कूटी में गलत दिशा से आ रहे कंटनेर ने टक्कर मार दी थी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जबकि पत्नी रोली घायल हो गईं थी। इसी कट के पास पांच नवंबर को निगोही क्षेत्र निवासी बसंत को कार सवार ने टक्कर मार दी।

    ब्रेकर पर पलट रहे वाहन

    तिलहर क्षेत्र के नगरिया मोड़ के पास मनमाने ढंग से एक साथ पांच ब्रेकर बना दिए गए। जिसमे रिफ्लेक्टर पट्टियां या लाइटें नहीं लगाई गईं। जिस वजह से यह ब्रेकर वाहन चालकों को दिखाई तक नहीं देते हैं। मंगलवार रात इन ब्रेकरों की वजह से मथुरा से आ रही जयगुरुदेव के अनुयायियों वाली बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गई थी जिससे सात लोग घायल हो गए थे।

    तीन की मृत्यु के बाद बंद हुआ कट

    मीरानपुर कटरा में गत वर्ष हुलासनगरा ओवरब्रिज के पास बने अवैध कट से निकल रहे टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमे बरेली के फतेहगंज पूर्वी के रमपुरा कमल गांव निवासी साज़िद मंसूरी, फरीदपुर के मुहल्ला फर्रुखपुर निवासी गुलबहार और बिथरी चैनपुर के गांव सैदुपुर निवासी रीना की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे के बाद इस अवैध कट को बंद कराया गया था लेकिन मीरानपुर कटरा क्षेत्र में ही कई अन्य अवैध कट बंद कराने के लिए हादसे का इंतजार किया जा रहा है।

     

     

    बरेली से लेकर सीतापुर के बीच चिह्नित सभी अवैध कट को दूसरी बार बंद कराया गया है। उचौलिया सहित कई स्थानों पर अवैध कट बंद करने के दौरान स्थानीय लोग विवाद करने लगते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कट बचे हैं उन सभी को बंद कराया जाएगा।

    - सतेंद्र सिंह, अभियंता एनएचआइ सुरक्षा अनुभाग

     

     

    हादसों पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही इसको लेकर बैठक कराई जाएगी ताकि हाईवे से लेकर अन्य मार्गों पर जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर कराया जा सके। अवैध कट बंद करवाने के लिए भी पत्राचार किया जाएगा।

    - राजेश द्विवेदी, एसपी


    यह भी पढ़ें- UP में स्वास्थ्य व्यवस्था 'गोद' के सहारे! एंबुलेंस में स्ट्रेचर नदारद, दर्द से तड़पती महिला को घायल ने कंधे पर उठाया