सुलह से न्याय: राष्ट्रीय लोक अदालत में उमड़े वादकारी, वर्षों पुराने मामलों का हुआ निपटारा

उद्घाटन अवसर पर जिला जज ने कहा कि लोक अदालतों के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यहां मामलों का त्वरित निस्तारण होता है। इसी कारण लोग अपने लंबित मुकदमों के समाधान के लिए लोक अदालत का सहारा ले रहे हैं।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सुलह-समझौते के आधार पर अनेक मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने किया।

उन्होंने बताया कि न्यायालयों में लाखों की संख्या में मुकदमे लंबित हैं, जिससे समाज में वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में लोक अदालतें विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की एक प्रभावी पहल हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सुबह से ही वादकारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई ऐसे पुराने मामले, जिनमें वर्षों से तारीख पर तारीख लग रही थी, उनका निस्तारण आपसी सहमति से किया गया।

जिला जज ने कहा कि परंपरागत न्याय प्रणाली के साथ-साथ त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए लोक अदालत जैसी व्यवस्था की आवश्यकता थी। आज लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को शीघ्र न्याय मिल रहा है।

