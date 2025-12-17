Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाकी के नाक के नीचे सेंधमारी! सिंधौली में थाने के सामने सराफा दुकान से लाखों के जेवर पार

    By Ajay Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:17 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के सिंधौली में थाने के सामने एक सराफा दुकान से लाखों के जेवर चोरी हो गए। पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हुई इस घटना ने सुरक्षा व ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुल‍िस थाने के सामने प्रदर्शन करते व्‍यापारी

    संवाद सूत्र, जागरण, सिंधौली। थाने के सामने चोरों ने सराफा दुकान से नकदी समेत लाखों रुपये के जेवर चोरी कर लिए। जबकि तीन अन्य दुकानों में भी शटर तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। एक दुकान पर लगे सीसीटीवी के तार भी चोरों ने काट दिए। जबकि कई अन्य प्रतिष्ठानों पर घटना के समय के फुटेज तक नहीं मिले। थाने के सामने हुई इस घटना से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    व्यापारियों ने थाने पहुंचकर इसका विरोध भी किया। बुधवार सराफा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान भी नहीं खोले। थाने के सामने सराफा की कई दुकानें हैं। यह स्थान कस्बे का सबसे सुरक्षित भी माना जाता है। यहां हर समय पुलिस की ड्यूटी भी रहती है। शहर के मुहल्ला गांधीनगर कालोनी बिजलीपुरा निवासी नितिन गुप्ता की सराफा दुकान हैं। दुकान में दो शटर लगे हैं।

    मंगलवार रात चोरों ने साइड में लगे शटर का नीचे का हिस्सा उखाड़ दिया। दुकान में रखी अलमारी का ताला तोड़ दिया। चोरों ने अलमारी में रखे 90 ग्राम सोने व पांच किलो चांदी के जेवर व 40 हजार की नकदी चोरी कर ली। इसके अलावा चोरों ने पास में ही स्थित शोभित की सराफा दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास किया। वहां लगे सीसीटीवी का तार भी काट दिया।

    इसके अलावा एक कपड़े की दुकान व अंग्रेजी शराब की दुकान में भी चोरी करने का प्रयास किया गया लेकिन आहट होने की वजह से चोर सफल नहीं हो सके। बुधवार सुबह चोरी की जानकारी जब व्यापारियों को हुई तो उन्होंने थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब इतने सुरक्षित स्थान पर चोरी हो जाएगी तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा।

    सराफा व्यापारियों ने चोरी की घटनाएं होने की वजह से बुधवार को अपने-अपने प्रतिष्ठान भी नहीं खोले। सीओ प्रवीण मलिक ने घटना स्थल पर जांच की। इस मौके पर शोभित गुप्ता, नीरज गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अरविंद मिश्रा, आकाश गुप्ता, संजीव कुमार, राजीव गुप्ता, मनोज दीक्षित, आशीष यादव आदि मौजूद रहे।

    पहले भी हो चुकीं चोरियां

    कस्बे में जिस सराफा दुकान में मंगलवार रात चोरी हुई उसे कुछ दूरी पर नौ नवंबर को देवसुती के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी हो चुकी है। इसके अलावा पीरताला रोड पर सदावती के घर में भी चोरों ने कमरे के अंदर बेटे की शादी के लिए खरीद कर रखे गए जेवर चुरी कर लिए थे। इन घटनों के अब तक राजफाश नहीं हुए।

     

    प्राथमिकी पंजीकृत की ली गई है। चोरी को पकड़ने के लिए एसओजी भी लगी है।जल्द घटना का राजफाश कर दिया जाएगा।

    - राजेश कुमार, अपराध निरीक्षक


    यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर के कैफे में आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां, देह व्यापार का आरोप