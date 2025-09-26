'हमने आयुष से शादी कर ली है', 21 दिन पहले लापता हुई युवती ने VIRAL VIDEO में क्या-क्या बताया?

शाहजहांपुर के कटरा से 21 दिन पहले लापता हुई मोनम ने बरेली के आयुष से प्रेम विवाह कर लिया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर परिवार वालों से जान का खतरा बताया है। मोनम ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो परिवार वालों पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। 21 दिन पूर्व घर से लापता हुई कटरा निवासी मोनम ने बरेली के आयुष से प्रेम विवाह कर लिया। शुक्रवार को उसने इंटरनेट मीडिया पर अपने पति के साथ वीडियो प्रसारित किया, जिसमें कहा कि स्वजन दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर उन लोगों को कुछ हुआ तो परिवार वालों पर कार्रवाई की जाए। इस मामले में तहरीर भी कटरा थाने पर भेजी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मीरानपुर कटरा की रामनगर कालोनी निवासी मोनम पांडेय छह सितंबर को घर से लापता हो गई थी। स्वजन ने इस मामले में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। जिसके बाद से उसकी तलाश चल रही थी। शुक्रवार को मोनम का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें साथ दिख रहे युवक का परिचय अपने पति बरेली के बिथरी चैनपुर निवासी आयुष भारद्वाज के रूप में करा रही है।

मोनम ने बताया कि वह छह सितंबर को आयुष के साथ चली आई थी। दोनों ने आठ सितंबर को एक मंदिर में शादी कर ली थी। इसके बाद से परिवार वाले उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वे दोनों लोग काफी डरे हुए हैं।