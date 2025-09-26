Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'हमने आयुष से शादी कर ली है', 21 दिन पहले लापता हुई युवती ने VIRAL VIDEO में क्या-क्या बताया?

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:47 PM (IST)

    शाहजहांपुर के कटरा से 21 दिन पहले लापता हुई मोनम ने बरेली के आयुष से प्रेम विवाह कर लिया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर परिवार वालों से जान का खतरा बताया है। मोनम ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो परिवार वालों पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हमने आयुष से शादी कर ली है, परिवार वाले दोनों को जान से मार देंगे

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। 21 दिन पूर्व घर से लापता हुई कटरा निवासी मोनम ने बरेली के आयुष से प्रेम विवाह कर लिया। शुक्रवार को उसने इंटरनेट मीडिया पर अपने पति के साथ वीडियो प्रसारित किया, जिसमें कहा कि स्वजन दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर उन लोगों को कुछ हुआ तो परिवार वालों पर कार्रवाई की जाए। इस मामले में तहरीर भी कटरा थाने पर भेजी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरानपुर कटरा की रामनगर कालोनी निवासी मोनम पांडेय छह सितंबर को घर से लापता हो गई थी। स्वजन ने इस मामले में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। जिसके बाद से उसकी तलाश चल रही थी। शुक्रवार को मोनम का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें साथ दिख रहे युवक का परिचय अपने पति बरेली के बिथरी चैनपुर निवासी आयुष भारद्वाज के रूप में करा रही है।

    मोनम ने बताया कि वह छह सितंबर को आयुष के साथ चली आई थी। दोनों ने आठ सितंबर को एक मंदिर में शादी कर ली थी। इसके बाद से परिवार वाले उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वे दोनों लोग काफी डरे हुए हैं।

    सोनम ने वीडियो में यह नहीं बताया कि वे लोग इस समय कहां पर हैं। कटरा थाने की कार्यवाहक प्रभारी प्रशिक्षु सीओ आकृति पटेल ने बताया कि मोनम की ओर से एक तहरीर भी कटरा पुलिस काे मिली है। उन्होंने बताया कि युवती से बात हुई है। वह बालिग है, उसे सुरक्षा का आश्वासन देते हुए थाने बुलाया गया है। यहां आने पर उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।