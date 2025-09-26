शाहजहांपुर में 17 कर्मचारियों ने एक साथ ऐसी क्या हरकत की जो भड़क गए चिकित्साधीक्षक? नोटिस जारी

शाहजहांपुर के तिलहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक ओमेंद्र राठौर ने औचक निरीक्षण किया। ड्यूटी पर देर से पहुंचने वाले 17 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। राठौर ने बताया कि कर्मचारियों के देरी से आने की वजह से उन्हें प्रवेश द्वारों पर तालाबंदी कर उपस्थिति जांचनी पड़ी। उन्होंने दुबारा ऐसा होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

देर से आए 17 कर्मचारी, नोटिस जारी