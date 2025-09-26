Language
    शाहजहांपुर में 17 कर्मचारियों ने एक साथ ऐसी क्या हरकत की जो भड़क गए चिकित्साधीक्षक? नोटिस जारी

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:23 PM (IST)

    शाहजहांपुर के तिलहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक ओमेंद्र राठौर ने औचक निरीक्षण किया। ड्यूटी पर देर से पहुंचने वाले 17 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। राठौर ने बताया कि कर्मचारियों के देरी से आने की वजह से उन्हें प्रवेश द्वारों पर तालाबंदी कर उपस्थिति जांचनी पड़ी। उन्होंने दुबारा ऐसा होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    देर से आए 17 कर्मचारी, नोटिस जारी

    संवाद सहयोगी, तिलहर (शाहजहांपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्साधीक्षक ओमेंद्र राठौर ने शुक्रवार को कर्मचारियों की उपस्थिति लगाई। देर से आने वाले 17 कर्मचारियों का नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने पुनरावृत्ति होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

    राठौर ने बताया कि कई कर्मचारी एक-एक घंटे विलंब से ड्यूटी पर आते हैँ। जिसके चलते शुक्रवार को स्वास्थ्य केंद्र के दोनों प्रवेश द्वारों पर तालाबंदी करवाते हुए तीसरे गेट पर पर वह स्वयं उपस्थित पंजिका लेकर कुर्सी डालकर बैठ गए। एक घंटे तक वहां रहे। इस दौरान 17 कर्मचारी विलंब से आए।