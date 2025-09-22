Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट मैरिज करने पहुंची युवती को परिजनों ने पकड़ा, लड़की ने पुलिस ऑफिस गेट पर किया हंगामा

    By Ajay Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:02 PM (IST)

    शाहजहांपुर में एक युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने जा रही थी तभी परिजनों ने उसे पुलिस ऑफिस के बाहर पकड़ लिया। युवती ने घर जाने से इनकार कर दिया जिससे हंगामा हो गया। पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए सभी को थाने भिजवा दिया। युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    कोर्ट मैरिज करने पहुंचीं युवती ने पुलिस ऑफिस गेट पर किया हंगामा।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंची युवती को उसके स्वजन ने पुलिस आफिस गेट पर पकड़ लिया। स्वजन ने युवती को घर ले जाने का प्रयास किया तो उसने इन्कार कर दिया। जबरन खींचने का प्रयास किया तो हंगामा होने लगा। सरेराह हंगामा होते पुलिस वहां पहुंच गई। सभी को थाने भिजवा दिया गया। हंगामा होने की वजह से पुलिस आफिस के सामने जाम भी लग गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामचंद्र मिशन क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवती 17 सितंबर से गायब थी। उसके पिता ने सिंधौली क्षेत्र निवासी रिश्तेदार महेंद्र व उसके दोस्त सनी पर बेटी को भगा ले जाने की प्राथमिकी पंजीकृत कराई। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को बेटी पड़ोसी के घर गुडिया देने गई थी। रास्ते से यह दोनों उसे भगा ले गए। काफी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला।

    सोमवार को युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए कचहरी जा रही थी। उसके स्वजन को जब जानकारी हुई तो वह भी वहां पहुंच गए। पुलिस आफिस गेट पर उसे पकड़ लिया। स्वजन ने युवती को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया तो उसने मना कर दिया।

    हाथ पकड़कर खींचा तो युवती ने विरोध किया जिस पर हंगामा होने लगा। इस घटनाक्रम के दौरान कचहरी मार्ग पर जाम लग गया। युवती व उसके स्वजन को पुलिसकर्मी कार्यालय के अंदर ले गए।

    वहां पूरी बात सुनने के बाद युवती को वन स्टॉफ सेंटर भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि लड़की बालिग है। उसे वन स्टाफ सेंटर भेजा गया है। उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- पुलिस चेकिंग के दौरान पिकअप से 250 किलो अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद, छह लोग गिरफ्तार