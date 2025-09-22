कोर्ट मैरिज करने पहुंची युवती को परिजनों ने पकड़ा, लड़की ने पुलिस ऑफिस गेट पर किया हंगामा

शाहजहांपुर में एक युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने जा रही थी तभी परिजनों ने उसे पुलिस ऑफिस के बाहर पकड़ लिया। युवती ने घर जाने से इनकार कर दिया जिससे हंगामा हो गया। पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए सभी को थाने भिजवा दिया। युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंची युवती को उसके स्वजन ने पुलिस आफिस गेट पर पकड़ लिया। स्वजन ने युवती को घर ले जाने का प्रयास किया तो उसने इन्कार कर दिया। जबरन खींचने का प्रयास किया तो हंगामा होने लगा। सरेराह हंगामा होते पुलिस वहां पहुंच गई। सभी को थाने भिजवा दिया गया। हंगामा होने की वजह से पुलिस आफिस के सामने जाम भी लग गया।

रामचंद्र मिशन क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी युवती 17 सितंबर से गायब थी। उसके पिता ने सिंधौली क्षेत्र निवासी रिश्तेदार महेंद्र व उसके दोस्त सनी पर बेटी को भगा ले जाने की प्राथमिकी पंजीकृत कराई। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को बेटी पड़ोसी के घर गुडिया देने गई थी। रास्ते से यह दोनों उसे भगा ले गए। काफी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चला।

सोमवार को युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए कचहरी जा रही थी। उसके स्वजन को जब जानकारी हुई तो वह भी वहां पहुंच गए। पुलिस आफिस गेट पर उसे पकड़ लिया। स्वजन ने युवती को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया तो उसने मना कर दिया।