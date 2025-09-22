पुलिस चेकिंग के दौरान पिकअप से 250 किलो अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद, छह लोग गिरफ्तार

हरदोई के संडीला में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 250 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री से भरी एक पिकअप पकड़ी। छह लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में पता चला कि वे लखनऊ से पटाखे खरीदकर मल्लावां में दीपावली पर बेचने वाले थे। आरोपियों के पास लाइसेंस नहीं था इसलिए विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

संवाद सूत्र, संडीला। पुलिस ने सोमवार की दोपहर चेकिंग के दौरान पिकअप में भरी 250 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। दीपावली को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। सोमवार की दोपहर बस अड्डा पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी।

उसी समय लखनऊ तरफ से एक पिकअप आता दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों ने रोका तो चालक ने पिकअप भागने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों बाइक से पीछा कर कुछ दूरी से पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पिकअप में 250 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, पटाखा आदि आतिशबाजी बरामद किए।