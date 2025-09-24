गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। छह जनपदों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान पहुंचना आसान होगा। यूपीईआईडीए ने तैयारी शुरू कर दी है। जलालाबाद तहसील की तीन ग्राम पंचायतों की भूमि का अधिग्रहण होगा। यह एक्सप्रेसवे इटावा के ताखा से हरदोई के कौसिया तक बनेगा। अल्हागंज के पास इंटरचेंज बनेगा।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गंगा एक्सप्रेस वे का रास्ता शाहजहांपुर होकर निकला गया तो फर्रुखाबाद के लोगों ने विरोध जताया। वहां लगने वाले नारे फर्रुखाबादी चूसें गन्ना... का उल्लेख तो स्वयं मुख्यमंत्री ने सभाओं में लेकर विधानसभा तक में किया। लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए उन्होंने लिंक एक्सप्रेस वे की सौगात देने का वादा किया, जो अब पूरा होने जा रहा है।

गंगा एक्सप्रेस वे को सीधे आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। छह जनपदों को सीधे जोड़ने वाले इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से आगरा के रास्ते राजस्थान पहुंचना और भी आसान होगा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेव वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईडा) ने तैयारी शुरू कर दी है। जलालाबाद तहसील की तीन ग्राम पंचायतों के एक हजार से अधिक किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए सूची तैयार हो गई है। दस दिन के अंदर आपत्तियां मांगी गईं हैं। इसके बाद बैनामे कराकर मुआवजा दिया जाएगा।

मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें तो जनपद में इसका निर्माण लगभग पूरा हो गया है। बदायूं के दातागंज से होकर यहां की तिलहर, सदर व जलालाबाद तहसील होते हुए यह हरदोई को जोड़ रहा है। जिले में इसकी कुल लंबाई लगभग 44 किमी. है। अब इस गंगा एक्सप्रेस वे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। लगभग 125 किमी. लंबाई वाली फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना के पूर्ण होने से मेरठ, प्रयागराज के रास्ते आने वाले लोगाें के लिए आगरा व राजस्थान पहुंचना आसान होगा।

ताखा से शुरू, कौसिया पर खत्म फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखााबाद से शाहजहांपुर के रास्ते हरदोई से जुड़ेगा। यह एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेव के पास इटावा के ताखा के कुदरैल गांव से शुरू होगा और हरदोई के कौसिया गांव तक बनाया जाएगा। जहां यह गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ेगा।

बनाए जाएंगे इंटरचेंज रूपापुर के पास बनेगा इंटरचेंज लिंक एक्सप्रेस वे जलालाबाद तहसील के रघुनाथपुर गांव से फर्रखाबाद से जुड़ेगा। यहां से कन्नौज, मैनपुरी, इटावा होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे पर पहुंचा जा सकेगा। अल्हागंज के रूपापुर चौराहा के पास इंटरचेंज बनेगा, जहां से वाहन इस पर चढ़ व उतर सकेंगे। इसी तरह कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी में भी इंटरचेंज बनेंगे।

बढ़ेगी दूरी, समय लगेगा कम अगर दूरी की बात करें तो जलालाबाद से फर्रुखाबाद की दूरी 50 किमी. है। जबकि फर्रुखाबाद से बेवर 40, किशनी 20 किमी. दूर है। वहां से ताखा की दूरी 15 किमी. है। यहां से लगभग 110 किमी. दूर आगरा है। जबकि लिंक एक्सप्रेस वे से यह दूरी 260 किमी. होगी, लेकिन अच्छी सड़क के कारण समय कम लगेगा।