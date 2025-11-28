Language
    शाहजहांपुुर: धान तौल न होने से आहत किसान ने पीया कीटनाशक, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कराई तौल

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    शाहजहांपुर में धान की तौल न होने से परेशान एक किसान ने कीटनाशक पी लिया। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत धान की तौल शुरू करवाई। अधिकारियों ने किसान को भविष्य में तत्काल तौल कराने का आश्वासन दिया और कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

    संवाद सूत्र, जागरण, निगोही/शाहजहांपुर। पीसीएफ के क्रय केंद्र पर धान न तौले जाने को लेकर ढकिया तिवारी गांव निवासी किसान प्रवेश सिंह का केंद्र प्रभारी विनीत व ठेकेदार से विवाद हो गया। गाली देने का आरोप लगाते हुए किसान ने कीटनाशक पी लिया। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने हालत सही बताते हुए प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। इस घटना से अधिकाारियों में खलबली मच गई। डिप्टी आरएमओ, उपायुक्त सहकारिता व पीसीएफ प्रबंधक मौक पर पहुंचे। किसान के धान की तौल कराई।

    पीड़ित के भाई की ओर से ठेकेदार के विरुद्ध तहरीर दी गई है। ढकिया तिवारी गांव निवासी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके भाई प्रवेश सिंह ने गांव के जूनियर हाईस्कूल की भूमि नीलामी में खेती के लिए ली है। जिस पर धान लगाया था। तौल कराने के लिए वह बिछौली सहकारी समिति के केंद्र पर तीन-चार बार गए, लेकिन हर बार उन्हें वापस भेज दिया गया।

    गुरुवार को दो ट्रैक्टर ट्रालियों में 347 क्विंटल धान लेकर फिर से पहुंचे तो वहां मौजूद केंद्र प्रभारी विनीत कुमार ने तौल से मना कर दिया। ठेकेदार गालियां देने लगा। कहने लगा कि तुम्हारा धान नहीं तौलेंगे। चाहें जहर खा लो। बिजेंद्र ने बताया कि भाई के साथ इससे पहले भी इसी तरह का बर्ताव हो चुका था, इसलिए परेशान होकर उसने कीटनाशक पी लिया।

    वह भाई को लेकर सीएचसी पहुंचे। जहां उपचार किया गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर डिप्टी आरएमओ राकेश मोहन पांडे, जिला प्रबंधक पीएसएफ यशवीर सिंह व उपायुक्त सहकारिता अखिलेश प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। जांच के बाद किसान के धान की तौल कराई गई। उनके प्रपत्र सही पाए जाने पर खाते में भुगतान का आश्वासन दिया गया।

    इस मामले में सहकारी समिति के सचिव अनूप कुमार कहा कहना था कि केंद्र प्रभारी विनीत कुमार ने किसान की तबीयत बिगड़ने की सूचना दी थी, इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब केंद्र प्रभारी विनीत कुमार से उनका पक्ष जानने के लिए काल की गई तो रिसीव नहीं हुई। बाद में मोबाइल बंद हो गया।

    निगोही के सीएचसी प्रभारी नितिन चौधरी ने बताया कि जिस व्यक्ति के कीटनाशक के सेवन की बात कही जा रही है वह स्वयं चलकर आया था। उपचार के दौरान कीटनाशक पीने जैसी स्थिति सामने नहीं आई है। वहीं प्रभारी निरीक्षक अशोक पाल ने बताया कि धान तौल को लेकर किसान का केंद्र पर विवाद हुआ था। ठेकेदार के विरुद्ध तहरीर दी है। चिकित्सक ने कीटनाशक पीने की बात से से इन्कार किया है। जांच की जा रही है।

     

    विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमि का पंजीकरण किसान के नाम पर किया गया था। केंद्र पर जब वह पहुंचे तो उन्हें बटाईदार के रूप में पंजीकरण करने के लिए कहा गया था।धान की खरीद से न तो मना किया गया और न ही वापस भेजा गया। मौके पर पहुंचकर मैंने उनका धान तौलवाया है और नियमानुसार प्रपत्र सही कराने के लिए कहा है।

    - राकेश मोहन पांडे, जिला खाद्य विपणन अधिकारी


    पूर्वाह्न 11 बजे ढकिया तिवारी गांव के निवासी किसान प्रवेश सिंह धान की ट्राली लेकर पहुंचे थे। तौल के लिए लाए गए प्रपत्र खरीद के लिए सही नहीं मिले, जिस पर वह अपने घर वापस चले गए। वहां जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली। मौके पर जाकर जांच की गई और किसान के धान की तौल कराई गई।

    - यशवीर सिंह, जिला प्रबंधक पीएसएफ


