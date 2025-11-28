शाहजहांपुुर: धान तौल न होने से आहत किसान ने पीया कीटनाशक, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कराई तौल

संवाद सूत्र, जागरण, निगोही/शाहजहांपुर। पीसीएफ के क्रय केंद्र पर धान न तौले जाने को लेकर ढकिया तिवारी गांव निवासी किसान प्रवेश सिंह का केंद्र प्रभारी विनीत व ठेकेदार से विवाद हो गया। गाली देने का आरोप लगाते हुए किसान ने कीटनाशक पी लिया। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने हालत सही बताते हुए प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। इस घटना से अधिकाारियों में खलबली मच गई। डिप्टी आरएमओ, उपायुक्त सहकारिता व पीसीएफ प्रबंधक मौक पर पहुंचे। किसान के धान की तौल कराई।

पीड़ित के भाई की ओर से ठेकेदार के विरुद्ध तहरीर दी गई है। ढकिया तिवारी गांव निवासी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके भाई प्रवेश सिंह ने गांव के जूनियर हाईस्कूल की भूमि नीलामी में खेती के लिए ली है। जिस पर धान लगाया था। तौल कराने के लिए वह बिछौली सहकारी समिति के केंद्र पर तीन-चार बार गए, लेकिन हर बार उन्हें वापस भेज दिया गया।

गुरुवार को दो ट्रैक्टर ट्रालियों में 347 क्विंटल धान लेकर फिर से पहुंचे तो वहां मौजूद केंद्र प्रभारी विनीत कुमार ने तौल से मना कर दिया। ठेकेदार गालियां देने लगा। कहने लगा कि तुम्हारा धान नहीं तौलेंगे। चाहें जहर खा लो। बिजेंद्र ने बताया कि भाई के साथ इससे पहले भी इसी तरह का बर्ताव हो चुका था, इसलिए परेशान होकर उसने कीटनाशक पी लिया।

वह भाई को लेकर सीएचसी पहुंचे। जहां उपचार किया गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर डिप्टी आरएमओ राकेश मोहन पांडे, जिला प्रबंधक पीएसएफ यशवीर सिंह व उपायुक्त सहकारिता अखिलेश प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। जांच के बाद किसान के धान की तौल कराई गई। उनके प्रपत्र सही पाए जाने पर खाते में भुगतान का आश्वासन दिया गया।

इस मामले में सहकारी समिति के सचिव अनूप कुमार कहा कहना था कि केंद्र प्रभारी विनीत कुमार ने किसान की तबीयत बिगड़ने की सूचना दी थी, इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब केंद्र प्रभारी विनीत कुमार से उनका पक्ष जानने के लिए काल की गई तो रिसीव नहीं हुई। बाद में मोबाइल बंद हो गया।