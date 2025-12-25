Language
    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:09 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर पांच लाख रुपये ठगने के बाद फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला आरोपित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिंधौली क्षेत्र के कटौल गांव निवासी ब्रजेश कुमार का वर्ष 2013 में तिलहर के हिंदू पट्टी मुहल्ला निवासी मदनपाल सिंह से संपर्क हुआ था।

    मदनपाल ने ब्रजेश को शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पांच लाख रुपये ठग लिए थे। इसके बाद सहायक अध्यापक के पद का नियुक्ति पत्र दे दिया गया था। पीड़ित को प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बांदा प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। बांदा में जाकर संपर्क किया तो पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है।

    सिंधौली पुलिस ने महुआ पाठक चौराहे के पास से मदनपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि मदनपाल पहले शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर गुरुकुल विद्यालय रुद्रपुर में तैनात था। विद्यालय में गबन के मामले में जेल जा चुका है।