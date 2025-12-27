कैफे-रेस्टोरेंट में कमरे या पर्दे लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई, डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आदेश

जागरण संवाददता, शाहजाहंपुर। कैफै, रेस्टारेंट या ढाबे में कमरे बनाने या पर्दे लगाने वाले संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इसके लिए अधिकारियों को निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए। कहा कि जिन खाद्य पदार्थों को आर्गेनिक बताकर बेचा जा रहा है उनके भी नमूने लिए जाएं।

डीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश, किचन में गंदगी पर प्रतिष्ठान होगा सीज जिला स्तरीय सतर्कता समिति की कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में कहा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई व बेकरी प्रतिष्ठानों का नियमित और गहन निरीक्षण किया जाए। किचन में काकरोच, चूहा आदि घूमते मिलने व मानक के अनुरूप कार्य न करने वाले प्रतिष्ठानों को सीज़ करें। स्वच्छता मानक की जांच के फोटो भी देने के लिए कहा।