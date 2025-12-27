Language
    कैफे-रेस्टोरेंट में कमरे या पर्दे लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई, डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आदेश

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:15 PM (IST)

    डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शाहजहांपुर में कैफे, रेस्टोरेंट, ढाबों में कमरे या पर्दे लगाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। किचन में गंदगी मिलने पर प्रति ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददता, शाहजाहंपुर। कैफै, रेस्टारेंट या ढाबे में कमरे बनाने या पर्दे लगाने वाले संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इसके लिए अधिकारियों को निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए। कहा कि जिन खाद्य पदार्थों को आर्गेनिक बताकर बेचा जा रहा है उनके भी नमूने लिए जाएं।

    डीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश, किचन में गंदगी पर प्रतिष्ठान होगा सीज

    जिला स्तरीय सतर्कता समिति की कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में कहा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई व बेकरी प्रतिष्ठानों का नियमित और गहन निरीक्षण किया जाए। किचन में काकरोच, चूहा आदि घूमते मिलने व मानक के अनुरूप कार्य न करने वाले प्रतिष्ठानों को सीज़ करें। स्वच्छता मानक की जांच के फोटो भी देने के लिए कहा।

    ऑनलाइन लाइसेंस की करें व्यवस्था

    खाद्य सुरक्षाधिकारियों को निरीक्षण व छापों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। विभाग के अधिकारियों के बाडीवार्न कैमरों का नियमित उपयोग न करने पर नाराजगी जतायी। मसालों की खुली बिक्री प्रतिबंधित होने के संबंध में व्यापारियों को जागरूक करने के लिए कहा। औषधि निरीक्षक को निर्देश दिए कि लाइसेंस की ऑनलाइन व्यवस्था की जाए। दवा की दुकानों पर 15 जनवरी तक सभी दुकानों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा लगभग 15 दिन का बैकअप रखने के निर्देश दिए।