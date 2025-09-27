शाहजहांपुर पुलिस और गोमांस तस्करों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल
शाहजहांपुर में गोवंशीय मांस तस्कर फुरकान कुरैशी पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ। भागने की कोशिश में उसने पुलिस पर फायरिंग की थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह गोवंशीय पशुओं के मांस को पीलीभीत और बीसलपुर में बेचता था और पहले भी गोकुशी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस ने उस पर पहले से दर्ज मामलों के साथ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गोवंशीय पशुओं के मांस की तस्करी के आरोपित गैंग्स्टर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। उसने भागने की कोशिश में टीम पर फायरिंग की, तो जवाबी कार्रवाई में एक गोली उसके पैर में भी लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
मेडिकल कालेज में भर्ती आराेपित से एसपी राजेश द्विवेदी ने भी पूछताछ की। पीलीभीत के बीसलपुर के ग्यासपुर निवासी फुरकान कुरैशी निगोही में खनन्का सीमा पर स्थित दूध फैक्ट्री के पास अपने साथियों का इंतजार कर रहा था।
जानकारी मिलने पर वहां पर पुलिस टीम पहुंच गई और उसे गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की, लेकिन फुरकान ने फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से भी गोली चली, जो फुरकान के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। उसके पास से तमंचा, कारतूस आदि बरामद हुए।
फुरकान ने बताया कि वह गोवंशयी पशु के मांस को बीसलपुर व पीलीभीत में ले जाकर बेचता है, जिसमें उसको अच्छा फायदा होता है। कुछ दिन पहले गोकुशी के मुकदमे में जेल गया था। जमानत पर बाहर आने पर व अपने साथी तालगांव निवासी रिजवान, धुल्लिया गांव निवासी नईम, अनस व अफजाल के बुलाने पर यहां आया था।
उन लोगों ने कहा था कि गोवंशीय पशु की हत्या करेंगे। जिसका मांस ले जाकर बेच देना। वह उन लोगों का इंतजार ही कर रहा था तभी पुलिस टीम आ गई।
प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आरोपित पर पहले से पशु क्रूरता, आर्म्स एक्ट व गैंग्स्टर के तहत प्राथमिकी दर्ज हैं। एसपी राजेश द्विवेदी ने मेडिकल कालेज में पहुंचकर उसका हाल जाना। स्वस्थ होने पर जेल भेजने के निर्देश दिए।
