शाहजहांपुर : घर से बुलाकर दोस्त ने पीठ में दागी गोली, कक्षा 11 के छात्र का बरेली में चल रहा इलाज

संवाद सहयोगी, जागरण, जलालाबाद। नवीगंज गांव निवासी रजत को उसके दोस्त ने गुरुवार देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर बुलाकर पीठ में गोली मार दी। रजत का बरेली में उपचार चल रहा है। दोनों कक्षा 11 के छात्र हैं। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रजत रात घर में अपने स्वजन के पास बैठे थे। गांव का ही उसका दोस्त अपने साथ गंगा एक्सप्रेसवे पर बुलाकर ले गया। जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर रजत के पीठ में गोली मार दी। फायर की आवाज सुनकर आसपास के तमाम लोग वहां पहुंच गए। लोगों को घटना स्थल की ओर आता देख आरोपित वहां से भाग गया।

घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। रजत के पिता देवेंद्र ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर 15 दिन पहले विवाद हो गया था। जिसके बाद दोनों के बीच बोलचाल भी बंद था। लेकिन एक-दो दिन बाद ही फिर एक-दूसरे से बोलने लगे थे।