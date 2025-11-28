शाहजहांपुर : घर से बुलाकर दोस्त ने पीठ में दागी गोली, कक्षा 11 के छात्र का बरेली में चल रहा इलाज
जलालाबाद में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गंगा एक्सप्रेसवे पर बुलाकर गोली मार दी। दोनों कक्षा 11 के छात्र हैं। घायल का इलाज बरेली में चल रहा है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले भी विवाद हुआ था, जिसके चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण, जलालाबाद। नवीगंज गांव निवासी रजत को उसके दोस्त ने गुरुवार देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर बुलाकर पीठ में गोली मार दी। रजत का बरेली में उपचार चल रहा है। दोनों कक्षा 11 के छात्र हैं। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
रजत रात घर में अपने स्वजन के पास बैठे थे। गांव का ही उसका दोस्त अपने साथ गंगा एक्सप्रेसवे पर बुलाकर ले गया। जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर रजत के पीठ में गोली मार दी। फायर की आवाज सुनकर आसपास के तमाम लोग वहां पहुंच गए। लोगों को घटना स्थल की ओर आता देख आरोपित वहां से भाग गया।
घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। रजत के पिता देवेंद्र ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर 15 दिन पहले विवाद हो गया था। जिसके बाद दोनों के बीच बोलचाल भी बंद था। लेकिन एक-दो दिन बाद ही फिर एक-दूसरे से बोलने लगे थे।
15 दिन पहले हुए विवाद को आरोपित दिमाग में रखे रहा। गुरुवार रात उसी का बदला लेने के लिए रजत को गंगा एक्सप्रेसवे पर बहाने से बुला ले गया था। पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है। अभी तक विवाद की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई है। घायल ने भी कुछ नहीं बताया है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।
