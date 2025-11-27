शाहजहांपुर: चालक के दिशा भ्रम से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतरी बस, यात्रियों को नहीं आई कोई चोट
नेपाल सीमा के पास बढ़नी से जालंधर जा रही एक बस रास्ता भटक गई और तिलहर-निगोही मार्ग पर सड़क से उतर गई। चालक के अनुसार, वह गलत रूट पर आ गया था। सौभाग्य से, किसी भी यात्री को चोट नहीं आई, और पुलिस ने यात्रियों के लिए दूसरे वाहन की व्यवस्था की ताकि वे अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सिद्धार्थनगर के बढ़नी से पंजाब के जालंधर जा रही प्राइवेट बस का चालक अमनदीप रास्ता भटक गया। जब तक आभास हुआ वह तिलहर निगोही मार्ग पर पहुंच गया था। तेज गति में बस को रोकने को प्रयास किया तो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई। हालांकि किसी यात्री को चोट नहीं आई।
जालंधर निवासी बस चालक अमनदीप ने बताया कि वह बुधवार शाम बढ़नी से 50 सवारियां लेकर जालंधर जा रहा था। तिलहर के रास्ते उसे बरेली होकर जाना था, लेकिन बुधार सुबह जब यहां पहुंचा तो रास्ता भटक गया और बस निगोही मार्ग पर मोड़ दी। कुछ दूर आगे जाने पर गलत रूट पर आने का आभास हुआ तो ब्रेक लगा दिए, गति तेज होने के कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई।
सूचना पर सीओ तिलहर ज्योति यादव पहुंचीं। उन्होंने बताया कि सभी यात्री सकुशल है। उन्हें दूसरे वाहन की व्यवस्था कराकर गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि वह स्वयं मौके पर गए थे।किसी यात्री को चोट नहीं आई है। चालक दिशा भ्रम के कारण बस को गलत रूट पर ले गया था।
