शाहजहांपुर: चालक के दिशा भ्रम से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतरी बस, यात्रियों को नहीं आई कोई चोट

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सिद्धार्थनगर के बढ़नी से पंजाब के जालंधर जा रही प्राइवेट बस का चालक अमनदीप रास्ता भटक गया। जब तक आभास हुआ वह तिलहर निगोही मार्ग पर पहुंच गया था। तेज गति में बस को रोकने को प्रयास किया तो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई। हालांकि किसी यात्री को चोट नहीं आई।

जालंधर निवासी बस चालक अमनदीप ने बताया कि वह बुधवार शाम बढ़नी से 50 सवारियां लेकर जालंधर जा रहा था। तिलहर के रास्ते उसे बरेली होकर जाना था, लेकिन बुधार सुबह जब यहां पहुंचा तो रास्ता भटक गया और बस निगोही मार्ग पर मोड़ दी। कुछ दूर आगे जाने पर गलत रूट पर आने का आभास हुआ तो ब्रेक लगा दिए, गति तेज होने के कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई।