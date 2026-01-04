Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इस बार होली पर दो दिन की छुट्टी... बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में 2026 में बच्चों को मिलेंगी 33 छुट्टियां

    By Eugesh Krishna Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:02 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2026 में छात्रों को 33 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। यह छुट्टियां ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के अति ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को वर्ष 2026 में कुल 33 दिन का अवकाश मिलेगा। यह अवकाश ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन छुट्टियों के अतिरिक्त होगा। इन 33 छुट्टियों में चार अवकाश रविवार को भी पड़ रहे हैं। होली पर्व पर दो दिन का अवकाश होने के कारण कुल छुट्टियों की संख्या 33 रहेगी। इसमें साप्ताहिक अवकाश तथा गर्मी और सर्दी की छुट्टियां शामिल नहीं हैं।

    बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से जारी की गई अवकाश तालिका

    परिषद से संचालित विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 30 जून तक रहेगा। वर्ष 2026 की अवकाश सूची शनिवार को जारी कर दी गई है। इसमें एक फरवरी को संत रविदास जयंती, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, आठ नवंबर को नरक चतुर्दशी व दीपावली तथा 15 नवंबर को छठ पूजा का अवकाश शामिल है। इसके अलावा पांच ऐसे अवकाश भी हैं, जिनमें विद्यालय तो खुलेंगे, लेकिन शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। इनमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, नौ फरवरी को संत रविदास जयंती, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती तथा दो अक्टूबर को गांधी जयंती शामिल हैं।

    बीएसए ने दी जानकारी


    बीएसए दिव्या गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की ओर से जारी अवकाश तालिका के अनुसार ही विद्यालयों में छुट्टियां मान्य होंगी।