    शाहजहांपुर में बरेली के गैंग्सटर समेत तीन चोर पकड़े, कई घटनाओं का राजफाश

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:01 PM (IST)

    शाहजहांपुर में एसओजी और रोजा पुलिस ने बरेली के एक गैंगस्टर समेत तीन चोरों को गिरफ्तार किया है। इन पर सिंधौली में सराफा दुकान और मुकर्रमपुर में शराब की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बरेली के गैंग्सटर समेत तीन को एसओजी व रोजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिंधौली थाने के सामने सराफा दुकान समेत कई स्थानों पर चोरी करना स्वीकार किया है।

    गैंगस्टर पर 22 प्राथमिकी पंजीकृत है। पुलिस ने चोरी किए गए जेवर समेत तमाम सामान भी बरामद किया है। शहर के मुहल्ला गांधीनगर कालोनी बिजलीपुरा निवासी नितिन गुप्ता की सिंधौली में थाने के सामने सराफा दुकान हैं।

    16 दिसंबर रात चोरों ने दुकान का शटर साइड से उखाड़कर नकदी समेत लाखों रुपये के जेवर चोरी हो गए थे। जबकि तीन अन्य दुकानों में भी शटर तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया।

    एसपी राजेश द्विवेदी ने एसओजी को भी चोरों को पकड़ने के लिए लगाया था। जबकि 18 दिसंबर को रोजा क्षेत्र के मुकर्रमपुर स्थित देशी शराब की दुकान में नकब लगाकर चोरों ने 89 पेटी शराब चोरी कर ली थी। इस मामले में हरदोई जिले के संडीला निवासी दुकान के मुनीम ऋषभ जायसवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    शनिवार रात एसओजी व रोजा पुलिस ने मुकर्रमपुर से उदियापुर जाने वाले मार्ग से तीन लोगों को गिरफ्तार किया। जिसमे बरेली के भमोरा क्षेत्र के धनौरा गांव निवासी रविंद्र, रोजा क्षेत्र के हथौड़ा गांव निवासी मोहम्मद शहनूर व आरिस शामिल है।

    रविंद्र पर लूट, चोरी, हत्या के प्रयास समेत 22 प्राथमिकी पंजीकृत हैं। सदर पुलिस ने उस पर गैंग्सटर की कार्रवाई भी की थी। पुलिस ने आरोपितों के पास से 2100 पौव्वे देशी शराब, एक बैटरा, सिंधौली में सराफा दुकान से चोरी किए गए जेवर व अन्य सामान बरामद किया है।

    जेल में हुआ था संपर्क

    गैंग्सटर रविंद्र की इन दोनों आरोपितों से जेल में संपर्क हुआ था। जेल से छूटने के बाद तीनों ने एक साथ चोरी समेत अन्य अपराध करना शुरू कर दिया था।

    एसओजी व रोजा पुलिस ने चोरी की घटनाओं का राजफाश किया है। जेवर समेत तमाम सामान भी बरामद किया गया है।

    -राजेश द्विवेदी, एसपी